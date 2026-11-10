Peter Pellegrini o ďalšom postupe rozhodne v nasledujúcich dňoch.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) zatiaľ zostáva poverený vedením rezortu životného prostredia. O ďalšom postupe rozhodne prezident SR Peter Pellegrini v nasledujúcich dňoch.
Fico v pondelok (9. novembra) požiadal prezidenta, aby ho zbavil vedenia rezortu. Navrhol, aby ministerstvo prevzal nominant SNS Filip Kuffa. Svoje rozhodnutie odôvodnil sporom medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a bývalým ministrom Tomášom Tarabom.
Premiér vedie rezort od konca septembra, keď prezident odvolal Tarabu po vyslovení nedôvery v parlamente. SNS následne navrhla na jeho miesto štátneho tajomníka Filipa Kuffu.
Pellegrini však Kuffu zatiaľ odmieta vymenovať pre podozrenia týkajúce sa hospodárenia v rezorte. Prezident sa preto obrátil na Ústavný súd SR, od ktorého žiada výklad svojich právomocí pri menovaní ministrov. Kým súd nerozhodne, Kuffu nevymenuje.