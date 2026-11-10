Hlavnými témami budú bezpečnostné záruky a územné požiadavky Moskvy, ktoré Kyjev naďalej odmieta.
Predstavitelia Ruska a Ukrajiny sa v utorok stretnú v Abú Zabí na dvojdňových mierových rokovaniach sprostredkovaných Spojenými štátmi. Pôjde o prvé priame rozhovory v tomto formáte od februára. Ich cieľom je nájsť spôsob, ako ukončiť viac než štyri a pol roka trvajúcu vojnu.
Rokovania sa majú začať o 8.50 h nášho času. Jednou z hlavných tém budú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Najväčšou prekážkou zostávajú územné požiadavky Ruska. Vladimir Putin trvá na tom, aby sa Ukrajina vzdala celého Donbasu, čo prezident Volodymyr Zelenskyj odmieta.
Rusko odmieta účasť Európy
Na rokovania do Spojených arabských emirátov pricestujú aj predstavitelia viacerých európskych krajín, NATO a EÚ. Rusko však ich priamu účasť odmieta. Americká strana sa preto pokúsi Moskvu presvedčiť, aby s ich zapojením súhlasila.
Trump verí v skorú dohodu
Donald Trump verí, že mierová dohoda by mohla vzniknúť už čoskoro. Napriek diplomatickému úsiliu však boje pokračujú a obe strany zatiaľ trvajú na svojich požiadavkách. Ak rokovania prinesú pokrok, americkí vyslanci by mohli následne navštíviť Moskvu aj Kyjev.