Slovenské domácnosti čaká ďalšia vlna zdražovania komunálnych služieb.
Od januára nás čakajú vyššie účty za smeti. Mestá a obce totiž musia začať povinne upravovať zmesový odpad predtým, ako skončí na skládke, uvádza tnlive.sk. Štát túto zmenu už dlhšie odkladal, no teraz definitívne platí. Nové linky a spracovanie odpadu stoja nemalé peniaze a zákon hovorí jasne – náklady musia zaplatiť samotní občania. Podľa prvých prepočtov si každý člen rodiny priplatí zhruba 10 až 20 eur ročne.
Niekde triedia roky, účty im aj tak narastú o polovicu
Zvýšenie cien zasiahne aj miesta, kde ľudia poctivo separujú. V dedine Slanec pri Košiciach majú očipované smetné nádoby už päť rokov. Funguje tam spravodlivý systém – smetiarske auto kuka nádobu odváži a každý platí len za to, čo reálne vyhodí. Vďaka tomu vyprodukujú každý rok o 10 ton odpadu menej.
Ani to ich však pred zdražovaním neochráni. Náklady obce na odpad stúpnu v roku 2027 na 66-tisíc eur, čo je nárast až o 47 percent. Dôvodom sú nové poplatky za správu čipov a fungovanie celého systému.
Trnava dá kompost zadarmo, na Kysuciach očipujú paneláky
Hlbšie do vrecka siahnu aj ľudia v Trnave, kde doteraz platili najmenej spomedzi všetkých krajských miest. Presnú sumu radnica zatiaľ nepovedala, no potvrdila, že zdraženiu sa nevyhne. Ako náplasť ponúkne Trnavčanom kvalitný kompost zadarmo. Pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých navyše zriadi „odpadový taxík“, ktorý im bezplatne odvezie starý nábytok alebo pokazenú chladničku.
V meste Krásno nad Kysucou chcú zdraženie udržať na uzde a neprekročiť hranicu 10 eur na obyvateľa. Vďaka poctivému triedeniu a čipovaniu tam znížili množstvo komunálneho odpadu na tretinu. Doteraz koše vážili spoločne pre celé bytovky, no po novom plánujú dať čipy samostatne na každý jeden byt, aby nikto nedoplácal na susedov.