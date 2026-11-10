Bližšie okolnosti prípadu zatiaľ nezverejnili.
Polícia vyšetruje smrť 52-ročného muža, ku ktorej došlo v pondelok (9. novembra) popoludní v jednom z bytov v Handlovej. V súvislosti s prípadom zadržali policajti tri osoby a začali trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.
Policajti po príchode na miesto potvrdili násilný trestný čin. Byt prezreli a zaistili viaceré stopy, ktoré môžu pomôcť pri vyšetrovaní.
Okolnosti úmrtia zatiaľ nie sú známe. Polícia pokračuje vo vyšetrovaní a vzhľadom na prebiehajúce úkony nateraz neposkytuje ďalšie informácie.
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