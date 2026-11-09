V nedeľu večer zachvátil reštauráciu v obľúbenej Hrabovskej doline pri Ružomberku ničivý požiar.
Požiar zachvátil miestnu reštauráciu s rozmermi približne 20x10 metrov. Plamene sa rýchlo rozšírili a zachvátili nielen vnútorné priestory prevádzky, ale aj celú strešnú konštrukciu. Na miesto okamžite vyrazili hasičské posádky z Ružomberka, Liptovského Mikuláša, zo Záchrannej brigády v Žiline aj dobrovoľní hasiči z Likavky.
Zásah v hustom dyme si vyžiadal nasadenie autonómnych dýchacích prístrojov. Hasiči likvidovali oheň viacerými prúdmi vody a na rozoberanie zničenej strechy museli privolať ťažkú techniku.
Zadymené priestory následne odvetrali špeciálnym pretlakovým ventilátorom. Po uhasení plameňov prekontrolovali celé požiarisko termovíznou kamerou, aby našli a zlikvidovali prípadné skryté ohniská, ktoré by sa mohli opätovne rozhorieť.
Najdôležitejšou správou večera je, že pri rozsiahlom požiari sa nikto nezranil. Materiálne škody sú však obrovské – predbežný odhad hovorí o sume približne 300-tisíc eur. Čo presne požiar v reštaurácii odštartovalo, zatiaľ zostáva záhadou. Na miesto dorazil zisťovateľ príčin vzniku požiarov a presné okolnosti sú naďalej predmetom vyšetrovania.