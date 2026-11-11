Vyššie životné minimum má od januára zvýšiť aj rodičovský príspevok.
Rodičovský príspevok od januára 2027 opäť vzrastie. Dôvodom je zvýšenie životného minima, ktoré od júla 2026 dosiahne 295,22 eura mesačne. Štát následne upraví rodičovský príspevok rovnakým koeficientom, teda o 3,9 percenta, informuje portál Peniaze.sk.
Rodič, ktorý predtým poberal materské, dostane podľa prepočtu od januára 519,70 eura mesačne. V roku 2026 pritom dostáva 500,10 eura, takže si mesačne prilepší o 19,60 eura.
Rodič bez predchádzajúceho nároku na materské dostane namiesto dnešných 364,80 eura sumu 379,10 eura mesačne. Jeho príspevok tak vzrastie o 14,30 eura.
Vyššiu dávku dostanú aj rodiny s dvojičkami alebo trojičkami. Pri viacerých súčasne narodených deťoch štát zvyšuje rodičovský príspevok o 25 percent za každé ďalšie dieťa.
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