Po tom, čo automobilka Audi oznámila presun časti bratislavskej výroby do Spojených štátov, zverejnil materský koncern Volkswagen kvartálne čísla, ktoré potvrdzujú hlbokú krízu nemeckého giganta.
Kvartálna strata 5,9 miliardy eur je najhoršou bilanciou od jesene 2015, keď skupina účtovala miliardové náklady spojené s emisným podvodom. Z pohľadu celého roka je situácia rovnako dramatická – prevádzkový zisk za prvých deväť mesiacov skolaboval z vlaňajších 5,4 miliardy eur na necelých 71 miliónov eur, čo znamená 98-percentný prepad. Akcie spoločnosti sa aj preto pohybujú na najnižších úrovniach od dlhovej krízy v roku 2010, uvádza denník SME.
Za masívnym prepadom stoja predovšetkým účtovné operácie a odpisy aktív v celkovej hodnote 8,7 miliardy eur. Najťažšou ranou bolo prehodnotenie výhľadov športovej divízie Porsche, kde musel koncern nepeňažne odpísať goodwill vo výške 6,4 miliardy eur. Ďalšiu miliardu eur zhltli odpisy v čínskych závodoch, pol miliardy stálo aprílové stopnutie výroby modelu ID.4 v americkej Chattanooge a 400 miliónov eur zaplatil Volkswagen za ukončenie partnerstva s technologickým gigantom Bosch pri vývoji autonómneho riadenia.
Finančný riaditeľ skupiny Arno Antlitz varoval, že situácia si vyžaduje okamžité a radikálne škrty: „Výsledky za deväť mesiacov jasne ukazujú jedno: nemôžeme strácať čas. Musíme konať rýchlo a rozhodne.“
Debakel v Číne zachraňuje česká Škoda
Ešte vážnejší problém než jednorazové účtovné položky predstavuje pre Volkswagen strata dominancie v Číne, ktorá historicky generovala polovicu celkového zisku koncernu. Spoločné podniky SAIC-VW a FAW-VW sa prepadli z minuloročného zisku 744 miliónov eur do prevádzkovej straty 113 miliónov eur. Celkový odbyt áut v regióne padol o 30 percent na 1,38 milióna kusov, pričom predaj elektromobilov klesol o katastrofálnych 42,5 percenta.
Dôvodom je neúprosná cenová vojna rozpútaná domácimi značkami ako BYD či Geely, ktoré ponúkajú technologicky vyspelejšie vozidlá za zlomok ceny nemeckých modelov. Čínski zákazníci navyše odmietajú zastarané softvérové rozhrania Volkswagenu. Kríza zašla tak ďaleko, že vedenie zvažuje nasadenie softvéru vyvíjaného s čínskou automobilkou XPeng aj do novej generácie elektromobilov predávaných v Európe (týkať by sa to malo značiek VW, Cupra a Škoda).
Jediným skutočne svetlým bodom v celom portfóliu nemeckého impéria je česká Škoda Auto. Ako jediná kľúčová značka skupiny vykazuje stabilné predaje, solídne marže a v čase, keď sa Volkswagen, Audi, Cupra aj Porsche brodia v červených číslach, funguje ako kľúčový záchranný pilier celého nemeckého koncernu.