Volkswagen hlási najhoršie čísla od aféry Dieselgate. Prepadol sa do takmer šesťmiliardovej straty
1
1
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otrestujú Refresher Club za 1€
Daniel Zbudila
dnes 2. novembra 2026 o 18:35
Čas čítania 1:21

Volkswagen hlási najhoršie čísla od aféry Dieselgate. Prepadol sa do takmer šesťmiliardovej straty

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Volkswagen hlási najhoršie čísla od aféry Dieselgate. Prepadol sa do takmer šesťmiliardovej straty
Zdroj: TASR/DPA/Hendrik Schmidt

Po tom, čo automobilka Audi oznámila presun časti bratislavskej výroby do Spojených štátov, zverejnil materský koncern Volkswagen kvartálne čísla, ktoré potvrdzujú hlbokú krízu nemeckého giganta.

Kvartálna strata 5,9 miliardy eur je najhoršou bilanciou od jesene 2015, keď skupina účtovala miliardové náklady spojené s emisným podvodom. Z pohľadu celého roka je situácia rovnako dramatická – prevádzkový zisk za prvých deväť mesiacov skolaboval z vlaňajších 5,4 miliardy eur na necelých 71 miliónov eur, čo znamená 98-percentný prepad. Akcie spoločnosti sa aj preto pohybujú na najnižších úrovniach od dlhovej krízy v roku 2010, uvádza denník SME.

Za masívnym prepadom stoja predovšetkým účtovné operácie a odpisy aktív v celkovej hodnote 8,7 miliardy eur. Najťažšou ranou bolo prehodnotenie výhľadov športovej divízie Porsche, kde musel koncern nepeňažne odpísať goodwill vo výške 6,4 miliardy eur. Ďalšiu miliardu eur zhltli odpisy v čínskych závodoch, pol miliardy stálo aprílové stopnutie výroby modelu ID.4 v americkej Chattanooge a 400 miliónov eur zaplatil Volkswagen za ukončenie partnerstva s technologickým gigantom Bosch pri vývoji autonómneho riadenia.

Finančný riaditeľ skupiny Arno Antlitz varoval, že situácia si vyžaduje okamžité a radikálne škrty: „Výsledky za deväť mesiacov jasne ukazujú jedno: nemôžeme strácať čas. Musíme konať rýchlo a rozhodne.“

Debakel v Číne zachraňuje česká Škoda

Ešte vážnejší problém než jednorazové účtovné položky predstavuje pre Volkswagen strata dominancie v Číne, ktorá historicky generovala polovicu celkového zisku koncernu. Spoločné podniky SAIC-VW a FAW-VW sa prepadli z minuloročného zisku 744 miliónov eur do prevádzkovej straty 113 miliónov eur. Celkový odbyt áut v regióne padol o 30 percent na 1,38 milióna kusov, pričom predaj elektromobilov klesol o katastrofálnych 42,5 percenta.

13. júla 2026 o 18:10 Čas čítania 3:02 VYSVETĽUJEME: Nové pravidlá EÚ menia povinnú výbavu áut. Toto všetko pribudlo od júla VYSVETĽUJEME: Nové pravidlá EÚ menia povinnú výbavu áut. Toto všetko pribudlo od júla

Dôvodom je neúprosná cenová vojna rozpútaná domácimi značkami ako BYD či Geely, ktoré ponúkajú technologicky vyspelejšie vozidlá za zlomok ceny nemeckých modelov. Čínski zákazníci navyše odmietajú zastarané softvérové rozhrania Volkswagenu. Kríza zašla tak ďaleko, že vedenie zvažuje nasadenie softvéru vyvíjaného s čínskou automobilkou XPeng aj do novej generácie elektromobilov predávaných v Európe (týkať by sa to malo značiek VW, Cupra a Škoda).

Jediným skutočne svetlým bodom v celom portfóliu nemeckého impéria je česká Škoda Auto. Ako jediná kľúčová značka skupiny vykazuje stabilné predaje, solídne marže a v čase, keď sa Volkswagen, Audi, Cupra aj Porsche brodia v červených číslach, funguje ako kľúčový záchranný pilier celého nemeckého koncernu.

1. novembra 2026 o 9:16 Čas čítania 1:29 Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie
2. novembra 2026 o 6:31 Čas čítania 1:31 Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
29. októbra 2026 o 14:45 Čas čítania 1:19 Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
Odporučil by si článok ostatným?
1
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ekonomika Európska únia
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 06:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
včera o 16:46
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
dnes o 11:50
Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
dnes o 09:35
USA navrhli obnovenie tranzitu ruského plynu do Európy cez Ukrajinu: Obchod by riadili americkí sprostredkovatelia
USA navrhli obnovenie tranzitu ruského plynu do Európy cez Ukrajinu: Obchod by riadili americkí sprostredkovatelia
pred 2 dňami
Tieto dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja
Tieto dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja
včera o 16:46
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
dnes o 06:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
pred 2 dňami
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
včera o 12:14
Zajtra nás čaká nezvyčajné vesmírne divadlo: Mesiac, Jupiter aj Mars vytvoria na rannej oblohe jedinečnú zostavu
Zajtra nás čaká nezvyčajné vesmírne divadlo: Mesiac, Jupiter aj Mars vytvoria na rannej oblohe jedinečnú zostavu
včera o 15:17
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
29. 10. 2026 15:30
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
včera o 16:46
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
25. 10. 2026 13:18
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 2 dňami
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
28. 10. 2026 10:18
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
Lifestyle news
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 2 dňami
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
20. 10. 2026 15:00
Ekonomika Všetko
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
dnes o 06:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Po úpravách legislatívy sa adresná energopomoc v budúcom roku bude týkať 86 % domácností namiesto približne 90 %, ktoré ju dostávajú v tomto roku.
USA navrhli obnovenie tranzitu ruského plynu do Európy cez Ukrajinu: Obchod by riadili americkí sprostredkovatelia
dnes o 09:35
USA navrhli obnovenie tranzitu ruského plynu do Európy cez Ukrajinu: Obchod by riadili americkí sprostredkovatelia
Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie
včera o 09:16
Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie
Analytik vysvetlil, ako môže spojenie Tesca a Aholdu ovplyvniť trh. Hrozí zdražovanie
pred 2 dňami
Analytik vysvetlil, ako môže spojenie Tesca a Aholdu ovplyvniť trh. Hrozí zdražovanie
Slováci môžu získať až 4600 eur z projektu Zelená domácnostiam. Rezervácie štartujú už v pondelok, rozhodovať bude rýchlosť
včera o 13:44
Slováci môžu získať až 4600 eur z projektu Zelená domácnostiam. Rezervácie štartujú už v pondelok, rozhodovať bude rýchlosť
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra
pred 2 dňami
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra
Zahraničie Všetko
Manželku strelil priamo medzi oči, vraj si ju v tme pomýlil s potkanom: Francúzska polícia vyšetruje pokus o vraždu
pred 2 hodinami
Manželku strelil priamo medzi oči, vraj si ju v tme pomýlil s potkanom: Francúzska polícia vyšetruje pokus o vraždu
dnes o 08:02
Súkromné lietadlo s deviatimi ľuďmi sa zrútilo do obytnej štvrte na Floride: Po dopade explodovalo, hlásia obete
pred 2 dňami
Tragédia v luxusnom hoteli v Indii: V bazéne zomrel Slovák aj člen posádky Lufthansa
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
26. 10. 2026 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Ekonomika Všetko
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
dnes o 06:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
pred hodinou
Volkswagen hlási najhoršie čísla od aféry Dieselgate. Prepadol sa do takmer šesťmiliardovej straty
dnes o 09:35
USA navrhli obnovenie tranzitu ruského plynu do Európy cez Ukrajinu: Obchod by riadili americkí sprostredkovatelia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
dnes o 14:12
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov?
Na Floride sa zrútilo lietadlo
dnes o 09:21
Na Floride sa zrútilo lietadlo
Meme bitka
pred 3 dňami
Meme bitka
Nový volebný prieskum ukázal zmeny v podpore strán. PS vedie pred Smerom, do parlamentu by sa dostalo osem strán
1
pred 3 dňami
Nový volebný prieskum ukázal zmeny v podpore strán. PS vedie pred Smerom, do parlamentu by sa dostalo osem strán
Scammerov zbalila polícia
pred 3 dňami
Scammerov zbalila polícia
Viac