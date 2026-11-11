Látka, ktorá mala bezpečne nahradiť toxické ftaláty v plastoch, prináša nečakané obavy.
Vedci z amerického inštitútu NYU Langone Health podrobili analýze údaje z viac ako 6 600 tehotenstiev a narazili na nepríjemný fakt. Látku s názvom DINCH objavili v moči približne 70 percent sledovaných žien. Dáta navyše ukázali priamu úmeru – čím vyššiu koncentráciu tejto látky v tele mali, tým častejšie sa ich bábätká narodili menšie, než býva bežné, píše The Guardian.
Nedostatočný rast dieťaťa v brušku pritom nie je zanedbateľný problém. Odborníci upozorňujú, že nízka pôrodná hmotnosť môže človeka ovplyvniť na celý život a v dospelosti zvyšuje riziko obezity, srdcovo-cievnych ochorení či porúch učenia. Celá situácia je o to trpkejšia, že DINCH výrobcovia nasadili do výroby ako bezpečnú záchranu po tom, čo sa ukázali zdravotné riziká starších ftalátov.
Kde všade chemikáliu nájdeš
Dnes sa bežne vyskytuje v potravinových fóliách, obaloch na jedlo, zátkach na víno, podlahách, zdravotníckych pomôckach aj v hračkách. Podľa nemeckých kontrolných úradov navyše existuje podozrenie, že látka môže presakovať priamo do potravín a zasahovať do kľúčových hormónov.
Autori štúdie pripomínajú, že výskum zatiaľ definitívne nepotvrdil priamu príčinnú súvislosť a na konečné verdikty bude potrebná ďalšia práca. Zároveň však volajú po prísnejšom dohľade štátov. Chemikálie by sa podľa nich mali dôkladne testovať ešte predtým, ako zaplavia supermarkety a ľudia im budú nevedomky vystavení.
Kým sa situácia legislatívne nevyrieši, vedci odporúčajú znížiť kontakt s plastmi na minimum – v kuchyni pomôže uprednostňovať potraviny v skle a plastové pomôcky či dózy vymeniť za sklenené a drevené alternatívy.