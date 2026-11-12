Firma plánuje rozsiahle prepúšťanie, ktoré odôvodňuje nedostatkom práce pri súčasnej úrovni leteckej prevádzky.
Slovenská letecká spoločnosť AirExplore plánuje hromadné prepúšťanie. Do konca roka by malo prísť o prácu 109 z viac ako 160 zamestnancov.
Firma prepúšťanie odôvodňuje poklesom leteckej prevádzky a nedostatkom práce pre súčasný počet zamestnancov. Zachovať chce len pracovné miesta potrebné na zabezpečenie administratívy a zostávajúcej leteckej činnosti. Prepúšťanie by sa malo začať 18. decembra.
Ústredie práce konkrétnu spoločnosť nepotvrdilo, eviduje však jedného zamestnávateľa v osobnej leteckej doprave, ktorý plánuje prepúšťanie. AirExplore sa k situácii zatiaľ nevyjadrila.
Spoločnosť so sídlom v Bratislave patrí od roku 2023 skupine Avia Solutions Group. V rokoch 2024 a 2025 hospodárila so stratou a podľa dostupných informácií mala pri podvode prísť aj o milióny eur.