Firma ruší jednu z výrobných liniek a prepúšťanie môže pokračovať až do jari budúceho roka.
Obuvnícky závod Gabor v Bánovciach nad Bebravou plánuje ďalšie prepúšťanie. O prácu by mohli ešte pred Vianocami prísť desiatky zamestnancov, upozornil na to web tnlive.
Závod v minulosti zamestnával viac ako 1 600 ľudí, dnes ich má približne o polovicu menej. Zamestnancov informovali, že spoločnosť plánuje ďalšie znižovanie počtu pracovných miest.
Prepúšťanie by mohlo pokračovať až do jari budúceho roka. Regionálny odborový predák Michal Nirka uviedol, že presný počet prepustených zatiaľ nie je známy. Závisieť bude od množstva objednávok a ďalších projektov spoločnosti.
Firma má od budúceho týždňa zrušiť aj výrobnú linku, na ktorej denne vznikalo približne 750 párov topánok. Časť pracovných miest by mohla zachrániť prípadná vojenská zákazka.