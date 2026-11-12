Slovenský závod automobilky Kia možno čaká zásadná zmena.
Podľa zistení ázijského denníka Seoul Economic Daily vedenie značky uvažuje nad tým, že by v žilinskom závode plne sústredila výrobu všetkých svojich modelov na elektrický pohon. Úvahy o tejto radikálnej zmene potvrdil aj viceprezident spoločnosti Kim Seung-jun. Podľa neho by fabriky v domácej Kórei na oplátku prebrali export klasických áut so spaľovacími motormi pre európsky trh.
Za týmto prekvapivým scenárom stojí tvrdý konkurenčný boj a chystaná legislatíva v Bruseli. Európska únia totiž pripravuje pravidlá, ktorými chce ochrániť trh pred náporom lacných elektromobilov z Číny.
Patrik Križanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu pre tnlive.sk vysvetlil, že európske štáty budú môcť poskytovať daňové úľavy či dotácie na nákup áut len v prípade, ak sa vozidlo vyrobí priamo v Európe. Podmienkou navyše je, aby auto obsahovalo minimálne 70 percent lokálnych súčiastok vrátane najdrahšieho komponentu – batérie.
Kým pre žilinský región by bola úplná orientácia na moderné technológie obrovským prínosom, domáci experti z prostredia priemyslu zostávajú zdržanliví. Zástupca Zväzu automobilového priemyslu SR Pavol Prepiak pre tnlive.sk uviedol, že takémuto vývoju zatiaľ neverí. Pripomína totiž ekonomickú realitu – výroba rýdzich elektromobilov momentálne automobilkám neprináša také zisky, ako je to v prípade tradičných spaľovacích či hybridných modelov.
Samotná fabrika na Slovensku plány vedenia nekomentuje. Automobilky momentálne iba napäto čakajú na kľúčové decembrové hlasovanie v Európskej únii. Okrem pôvodu súčiastok sa totiž v legislatíve objavili aj obmedzenia týkajúce sa dĺžky samotného vozidla. Keď budú nové európske pravidlá hry definitívne schválené, výrobcovia tomu naplno prispôsobia svoje výrobné stratégie.