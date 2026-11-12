Štvrtkovú rannú premávku v Leviciach skomplikovala vážna dopravná nehoda.
Na Koháryho ulici v Leviciach sa v ranných hodinách zrazil autobus s osobným autom. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Pri nehode došlo k zraneniu viacerých osôb. Cesta je momentálne úplne uzavretá. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Dopravná nehoda sa stala krátko pred ôsmou hodinou. V autobuse sa v čase zrážky nachádzalo 16 cestujúcich. Viacero z nich utrpelo ľahšie zranenia, jedna osoba bola letecky transportovaná do nemocnice, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.
Zasahujúci hasiči poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a spolupracovali s ostatnými záchrannými zložkami. Zároveň zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru a vykonali ďalšie potrebné bezpečnostné opatrenia.