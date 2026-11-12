Lekárska fakulta UK zverejnila podmienky prijatia na rok 2027/2028: Tretina medikov sa dostane na školu bez prijímačiek
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TASR
dnes 12. novembra 2026 o 12:45
Čas čítania 1:01

Lekárska fakulta UK zverejnila podmienky prijatia na rok 2027/2028: Tretina medikov sa dostane na školu bez prijímačiek

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Lekárska fakulta UK zverejnila podmienky prijatia na rok 2027/2028: Tretina medikov sa dostane na školu bez prijímačiek
Zdroj: Pexels/RDNE Stock project

Plánuješ študovať medicínu v Bratislave?

Ak chceš v akademickom roku 2027/2028 nastúpiť na Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave, mal by si spozornieť. Akademický senát fakulty schválil podmienky prijímacieho konania. Škola plánuje otvoriť dvere pre 375 budúcich študentov všeobecného lekárstva a 30 záujemcov o zubné lekárstvo. Elektronické prihlášky bude možné posielať od 1. decembra 2026 do 28. februára 2027.

Tretina uchádzačov sa zaobíde bez skúšok

Podľa dekana Juraja Payera sa fakulte osvedčilo motivovať nadaných stredoškolákov, a preto aj v budúcom kole prijme na všeobecné lekárstvo 30 percent uchádzačov bez prijímačiek. Má to však jasné pravidlá.

Musíš byť maturantom na slovenskej strednej škole, mať za sebou aspoň dva roky výučby chémie a biológie v posledných štyroch ročníkoch a udržať si študijný priemer do 1,100. Na vysvedčení sa pritom nesmie objaviť horšia známka ako chválitebný. Pri zubnom lekárstve táto výnimka neplatí a testom sa nevyhne nikto.

Zmeny v bonusových bodoch a termíny testov

Ostatných uchádzačov preveria dva prezenčné testy – z prírodných vied (biológia a chémia) a zo všeobecných študijných predpokladov, ktoré otestujú logické a kritické myslenie. Prijímačky na všeobecné lekárstvo sa uskutočnia 8. mája 2027 v Bratislave, Nitre, Žiline, Prešove a Košiciach. Záujemcovia o zubné lekárstvo si testy napíšu o deň neskôr, 9. mája 2027, v Bratislave, Žiline a Košiciach.

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Hlavnou novinkou je úprava pravidiel pre získanie bodov navyše. Fakulta prilepší už len tým študentom, ktorí zabodujú na olympiáde z biológie, chémie, fyziky, matematiky či informatiky, prípadne uspejú v národnom kole súťaže Slovak Brain Bee. Okrem toho presne stanovila zoznam akceptovaných jazykových certifikátov z angličtiny, za ktoré uchádzačom pripočíta bonusové body.

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Náhľadový obrázok: Facebook/Lekárska fakulta Univerzity Komenského
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