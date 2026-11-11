Na prvom mieste sa umiestnili Ivan Korčok a Ľudovít Ódor, ktorí získali zhodne po 9 percent hlasov.
Ak by po najbližších parlamentných voľbách zostavovala vládu súčasná opozícia, Slováci by na poste premiéra najradšej videli Ivana Korčoka alebo Ľudovíta Ódora z Progresívneho Slovenska. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.
Obaja politici získali medzi všetkými respondentmi zhodne po 9 percent hlasov. Nasledovali Milan Majerský (KDH) a Igor Matovič (Hnutie Slovensko) s 8 percentami. Predseda PS Michal Šimečka skončil s podporou 6 percent na piatom mieste. Až 38 percent opýtaných nevedelo určiť svojho favorita.
Koho chcú za premiéra voliči opozície?
Medzi voličmi piatich opozičných strán (PS, SaS, KDH, Hnutie Slovensko a Demokrati) vedie Ľudovít Ódor s podporou 18 percent. Ivan Korčok a Michal Šimečka získali po 15 percent, Igor Matovič 13 percent a Milan Majerský 10 percent. Nerozhodnutých bolo v tejto skupine 10 percent.
Rozdiely sa ukázali aj medzi voličmi jednotlivých strán. Priaznivci PS najviac podporujú Michala Šimečku (33 %), voliči Hnutia Slovensko Igora Matoviča (52 %) a voliči KDH Milana Majerského (49 %).
Zaujímavé výsledky priniesol prieskum medzi voličmi SaS. Za premiéra by najradšej videli Ľudovíta Ódora (23 %), zatiaľ čo vlastného predsedu Branislava Gröhlinga podporilo 17 percent. Aj medzi voličmi Demokratov vedie Ódor (22 %), tesne nasledovaný Korčokom (21 %).
Prieskum sa uskutočnil od 12. do 19. októbra 2026 na vzorke 1 017 respondentov. Opýtaní mohli najprv označiť troch vhodných kandidátov a následne vybrať jedného, ktorého by na poste premiéra uprednostnili.