Slovensko sa musí vo štvrtok a v piatok pripraviť na divoké počasie.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil na štvrtok prísne varovania, pričom najhoršia situácia má byť na strednom, časti južného a východnom Slovensku. Pre celý Banskobystrický kraj a okresy Michalovce, Sobrance, Rožňava, Levice, Humenné a Snina platia výstrahy druhého stupňa pred dažďom. Výstrahy začínajú platiť v závislosti od konkrétneho okresu medzi štvrtkovou 20:00 až 23:00 a potrvajú do piatkového rána (13. novembra), niekde až do 10:00.
V týchto lokalitách sa podľa meteorológov ojedinele očakáva mimoriadne intenzívny dážď, pri ktorom môže spadnúť až okolo 45 milimetrov zrážok. Ústav varuje, že takéto množstvo vody predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a riziko materiálnych škôd je na dané ročné obdobie vysoké. Zvyšok územia si tiež príliš nevydýchne – pre okresy v Košickom, Trenčianskom, Nitrianskom, Prešovskom, Trnavskom a Žilinskom kraji platia pred dažďom výstrahy prvého stupňa.
Rozmary počasia sa zrážkami ani zďaleka nekončia. V piatok (13. novembra) sa situácia na Slovensku ešte viac zdramatizuje. Na severné Slovensko dorazí chladnejšie počasie a meteorológovia tam na piatok vyhlásili výstrahu prvého stupňa pred snežením. Zároveň treba rátať aj so silným vetrom, pred ktorým vydal SHMÚ varovania pre západ a východ územia. Ľudia by si tak mali pri presunoch dávať mimoriadny pozor na cestách, hrozí riziko aquaplaningu, obmedzenej viditeľnosti a na severe aj prvá poľadovica.