Športovou a internetovou komunitou na Slovensku otriasla znepokojivá správa.
Košická polícia rozbehla pátranie po 31-ročnom Jozefovi Halásovi, ktorého okolie pozná ako Doda. Mladý muž je nielen bývalým florbalovým reprezentantom, ale aj zakladateľom projektu 3x3sport a známou tvárou zo sociálnych sietí YouTube a TikTok. Z domu odišiel ešte v utorok 10. novembra okolo 16:00. Podľa jeho známych to vyzeralo, akoby si išiel len nakrátko vyvetrať hlavu autom, no domov sa už nevrátil a jeho mobilný telefón je nedostupný, uvádza portál tnlive.sk.
Mal zorganizovať veľkú akciu v Žiline
Zmiznutie vyvolalo vlnu obáv medzi jeho priateľmi aj v celej športovej komunite, ktorá okamžite začala zdieľať výzvy na pomoc. Situácii nerozumie ani jeho najbližšia rodina. Jozefova sestra Nicol pre portál tnlive.sk uviedla, že celá udalosť pôsobí mimoriadne zvláštne, pretože zmizol nielen on, ale aj jeho vozidlo. Zdôraznila, že brat nemal žiadne známe problémy a rozhodne neplánoval ujsť – navyše mal vo štvrtok v Žiline pripravené veľké florbalové podujatie.
Ako vyzerá a na akom aute odišiel
Muži zákona zverejnili presné parametre auta, v ktorom naposledy sedel. Ide o oranžovo-hnedé Suzuki SX4 s evidenčným číslom KE931KV. Nezvestný Košičan je vysoký zhruba 178 centimetrov, má štíhlu postavu, krátke hnedé vlasy a hnedé oči. Čo mal v čase odchodu na sebe, sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Ak si Jozefa alebo jeho auto od utorka niekde spozoroval, kontaktuj políciu na linke 158 alebo sa obráť na najbližšie policajné oddelenie.