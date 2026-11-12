Náhle zomrel ruský veľvyslanec v USA Darčijev: Americkí vyslanci zatiaľ rokujú v Moskve s Putinom
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TASR
dnes 12. novembra 2026 o 8:59
Čas čítania 1:00

Náhle zomrel ruský veľvyslanec v USA Darčijev: Americkí vyslanci zatiaľ rokujú v Moskve s Putinom

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Náhle zomrel ruský veľvyslanec v USA Darčijev: Americkí vyslanci zatiaľ rokujú v Moskve s Putinom
Zdroj: TASR/AP/Virginia Mayo

Ruská diplomacia prišla o kľúčového muža v zámorí.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok potvrdilo, že vo veku 66 rokov náhle zomrel veľvyslanec v Spojených štátoch Alexandr Darčijev. Podľa hovorkyne rezortu Marije Zacharovovej bola jeho smrť nečakaná, presnú príčinu však úrady oficiálne nešpecifikovali. Darčijev patril medzi skúsených kariérnych diplomatov a považovali ho za uznávaného odborníka na Spojené štáty.

Na ruskom veľvyslanectve vo Washingtone pôsobil už v minulosti ako radca a v rokoch 2014 až 2020 bol ambasádorom v Kanade. Najvyšší post vo Washingtone prevzal len relatívne nedávno, v marci 2025, po tom, ako viedol vyjednávaciu delegáciu v Istanbule.

Rokovania pokračujú

Jeho úmrtie prišlo v mimoriadne vypätej a kľúčovej chvíli pre medzinárodnú diplomaciu. Presne v týchto dňoch totiž prebiehajú intenzívne rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Len niekoľko hodín po oznámení smrti Darčijeva pristáli na moskovskom letisku Vnukovo osobitní vyslanci amerického prezidenta Jared Kushner a Steve Witkoff. Delegáciu privítal osobitný vyslanec Kremľa Kirill Dmitrijev a kolóna s vyjednávačmi sa okamžite presunula k plánovanému stretnutiu so samotným Vladimirom Putinom.

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Americkí vyslanci do Moskvy pricestovali bezprostredne po rokovaniach v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Ako avizoval šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, Putin si od nich vypočuje hodnotenie situácie a zváži ďalší postup pri hľadaní riešenia vojnového konfliktu. Misia Kushnera a Witkoffa sa však v Rusku nekončí.

Hneď po rokovaniach so šéfom Kremľa majú namierené do írskeho Dublinu na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten už pred ich príchodom vyjadril nádej, že od Američanov dostane na stôl reálne a konkrétne návrhy, ktoré by mohli pomôcť prelomiť patovú situáciu ešte pred rokom 2027.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Russian Foreign Ministry Press Service Twitter/Ruské ministerstvo obrany
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