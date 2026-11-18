Ombudsman zvažuje podanie na Ústavný súd.
Vládna novela zákona o prídavku na dieťa rozširuje dôvody, pre ktoré môže štát zastaviť vyplácanie tejto dávky a príplatku k nej. Po novom by sa to mohlo stať pri neospravedlnenej školskej absencii, pri spáchaní úmyselného trestného činu dieťaťom, ale aj pri niektorých priestupkoch rodiča – napríklad ak ohrozuje výchovu dieťaťa alebo nespolupracuje so školou pri riešení jeho rizikového správania.
Ombudsman Dobrovodský žiada o zrušenie obmedzení. Zdôrazňuje dva hlavné argumenty:
Prídavok je určený na výživu a výchovu dieťaťa. Ak štát peniaze stopne, najviac na to doplatí samotné dieťa, ktoré za chyby svojich rodičov nemôže.
Pri záškoláctve treba podľa ombudsmana skúmať, či má dieťa vôbec reálnu možnosť do školy chodiť. Pripomína prípad obce Malý Slivník, kde deti vynechávali vyučovanie pre spory o ich prijatie do škôl a chýbajúcu dopravu. Zastavenie peňazí by takýmto rodinám situáciu ešte zhoršilo.
Ombudsman odporúča ustanovenie o zastavení výplaty úplne vypustiť. V problémových rodinách navrhuje skôr predĺžiť využívanie osobitného príjemcu (peniaze nedostane do rúk rodič, ale inštitúcia, ktorá ich použije priamo pre dieťa) a posilniť terénnu sociálnu prácu. Takýto postup považuje za účinnejší a v súlade s Ústavou SR, ktorá rodičom garantuje právo na pomoc štátu.
Ak parlament zákon v decembri schváli v súčasnej podobe, Dobrovodský zváži jeho napadnutie na Ústavnom súde SR.