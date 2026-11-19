Dôvodom je aktualizácia systémov.
Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na dočasné obmedzenia elektronických služieb. Dôvodom je aktualizácia informačných systémov, ktorá by mala trvať do 24. novembra 2026.
V elektronickom účte poistenca, službe Saldokonto či mobilnej aplikácii sa môžu zobrazovať neaktuálne údaje o poistnom. Poisťovňa zároveň dočasne pozastavila platby cez online platobnú bránu a nezverejňuje zoznam dlžníkov. Poistné môžu klienti naďalej uhrádzať bankovým prevodom alebo kartou na pobočke.
Živnostníci by sa pri platení poistného mali riadiť poslednými údajmi, ktoré im poisťovňa oznámila. Ak potrebujú potvrdenie o nedoplatkoch, musia sa obrátiť priamo na pobočku. O ukončení aktualizácie bude Sociálna poisťovňa informovať.