Ďalšie uzávery sú naplánované počas nasledujúcich dvoch víkendov.
Vodičov v Bratislave čakajú počas najbližších dvoch víkendov uzávery tunela Sitina. Dôvodom je pokračujúca modernizácia, počas ktorej sa opravuje vozovka a obnovujú technické zariadenia tunela, informuje Národná diaľničná spoločnosť na sociálnej sieti.
Tunel bude uzavretý v týchto termínoch:
- 20. – 21. novembra: od piatka 21.30 h do soboty približne 7.30 h.
- 21. – 23. novembra: od soboty 21.00 h do pondelka približne 4.30 h.
- 27. – 28. novembra: od piatka 21.30 h do soboty približne 7.30 h.
- 28. – 30. novembra: od soboty 21.00 h do pondelka približne 4.30 h.
Počas uzáver povedie obchádzková trasa v oboch smeroch cez mestské komunikácie a križovatku Patrónka. Vodiči by preto mali počítať s dopravnými obmedzeniami a cestu si naplánovať vopred.
Práce zahŕňajú opravy poškodených častí tunela, výmenu káblov a modernizáciu kamerového systému. Ďalšie uzávery sú plánované aj v decembri.
12. novembra 2026 o 6:36 Čas čítania 0:34 Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
15. novembra 2026 o 12:52 Čas čítania 0:35 Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach