Niektorí študenti hlásia zdravotné problémy.
Na strednej škole v Modre zasahujú v piatok 20. novembra hasiči aj záchranári pre podozrenie na únik neznámej látky. Na miesto vyslali aj leteckých záchranárov pre hlásenie o intoxikácii.
Hasiči dostali oznámenie krátko pred 9.00 h. Študentov z učebne, v ktorej malo dôjsť k úniku, evakuovali do telocvične. Následne začali merať kvalitu ovzdušia a spolu so zdravotníkmi kontrolovať stav žiakov, ktorí sa sťažovali na zdravotné problémy.
Na mieste zasahujú aj odborníci z chemického laboratória civilnej ochrany, ktorí preverujú prítomnosť nebezpečných látok vo vzduchu.
Počet zasiahnutých osôb ani rozsah ich zdravotných problémov zatiaľ nie sú známe. Záchranári bližšie informácie poskytnú, keď to situácia dovolí.