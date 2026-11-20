Začiatkom budúceho týždňa sa očakáva sneženie aj silné mrazy.
Slovensko čaká výrazné ochladenie, ktoré prinesie mrazy až do -15 °C a sneženie. Podľa portálu iMeteo sa teplé počasie skončí už v sobotu 21. novembra, keď cez naše územie prejde studený front.
V sobotu sa na viacerých miestach očakáva dážď, ktorý môže na severe Slovenska vo výškach od 600 metrov prechádzať do sneženia. V nedeľu sa výrazne ochladí a denné teploty dosiahnu maximálne 1 až 8 °C.
Ešte výraznejší nástup zimy príde od pondelka 23. novembra. Snežiť môže na severe aj v nižších polohách a v severnej polovici krajiny môže mrznúť počas celého dňa. Nočné teploty môžu klesnúť až na -15 °C. Podľa aktuálnych predpovedí by zimné počasie mohlo na Slovensku vydržať minimálne do konca novembra.