Slovenská obchodná inšpekcia po viacerých sťažnostiach potvrdila porušenie zákona a nariadila prevádzke, aby s praktikou prestala.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) odhalila porušenie zákona v bufete v žilinskom Lesoparku Chrasť. Prevádzka po zavedení povinných bezhotovostných platieb zdvojnásobila ceny všetkých produktov. Zákazníkom, ktorí platili v hotovosti, však ponúkala 50-percentnú „zľavu“, vďaka ktorej zaplatili pôvodnú cenu, upozornili na to Aktuality.sk.
Za rovnaký nákup tak zákazníci pri bezhotovostnej platbe zaplatili dvojnásobok. Napríklad nápoj, ktorý v hotovosti stál dve eurá, vyšiel pri platbe cez QR kód na štyri eurá.
SOI po sťažnostiach zákazníkov vykonala kontrolu a potvrdila, že podnik porušil zákon o ochrane spotrebiteľa. Podľa inšpektorov išlo o klamlivú obchodnú praktiku, keďže deklarovaná zľava v skutočnosti nepredstavovala žiadne zlacnenie.
Inšpekcia preto prevádzke nariadila, aby s touto praktikou prestala. O prípadnej pokute sa zatiaľ nerozhodlo. Podľa právnika môže za podobné porušenie zákona hroziť sankcia až do výšky 200-tisíc eur.