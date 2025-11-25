Finančná správa informuje, že je potrebné vymazať vygenerované reporty.
Finančná správa informuje o plánovaných technických úpravách v systéme eKasa. Je potrebné vymazať vygenerované reporty na uvoľnenie kapacity databázy.
Dôležité termíny sú:
• 4. december 2025 – vymazanie všetkých vygenerovaných reportov v eKasa zóne.
• 5. december 2025 – 13. marec 2026 – priebežné dopĺňanie reportov za jednotlivé mesiace roka 2025 (od novembra smerom k januáru).
V prípade, že využívate reporty ako podklad pre daňové priznanie k DPH, alebo daňové priznanie k dani z príjmov a plánujete podať priznanie za rok 2025 skôr ako 13. maca 2026, FS odporúča stiahnuť si všetky potrebné reporty najneskôr do 4. decembra 2025.
Reporty nájdete na stránke Finančnej správy SR v kolónke eKasa zóne v záložke dostupné reporty.