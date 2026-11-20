Dopravu v smere zo Žiliny do Čadce presmerujú na obchádzku.
V sobotu 21. novembra čakajú vodičov dopravné obmedzenia v tuneli Horelica a na diaľnici D3 v smere zo Žiliny do Čadce. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje čiastočnú uzáveru pre opravu poklopov na ceste I/11A za tunelom.
Práce sa začnú o 8.00 h a potrvajú do popoludnia. Obmedzenia sa budú týkať iba smeru zo Žiliny do Čadce.
Vodičov presmerujú cez obec Oščadnica po cestách III/2013, I/11 a I/11B späť na cestu I/11A. Diaľničiari vyzývajú motoristov, aby zvýšili opatrnosť a sledovali dopravné značenie.
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