Huang musel skončiť pre mimomanželskú aféru.
Včera (17. novembra 2026) zverejnila Nvidia prvé kvartálne výsledky bez Huanga, píše CNN. Tržby rozbili odhady Wall Street a dosiahli 115,8 miliardy dolárov, čo je vyše 100 % medziročný nárast. Firme pomáha rozmach umelej inteligencie a dátových centier. Po Huangovom odstúpení akcie najskôr padli o zhruba 30 %. Hneď po oznámení týchto obrovských ziskov však v after-hours tradingu vyleteli o ďalších takmer 5 %.
Dlhoročný CEO a zakladateľ Jensen Huang musel 12. novembra 2026 nečakane odstúpiť. Dôvodom sú mimomanželské aféry, pričom jedna z nich bola s údajnou čínskou špiónkou. Celú vec už riešia americké tajné služby, FBI aj prezident Donald Trump. Huang odkázal, že by sa do Nvidie rád vrátil, ale predstavenstvo mu dalo jasnú stopku a hľadá trvalú náhradu. Zatiaľ firmu dočasne vedie doterajšia finančná riaditeľka Colette Kress. V decembri čaká Huanga vypočúvanie pred americkým kongresom a fungovanie firmy po škandále začala vyšetrovať aj americká Komisia pre cenné papiere (SEC).