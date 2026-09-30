Od zajtra budú vlaky o 50 % lacnejšie. Ktoré lístky zlacnejú, kto bude cestovať za polovicu a na čo sa zľava nevzťahuje?
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dnes 30. septembra 2026 o 15:18
Čas čítania 2:36

Od zajtra budú vlaky o 50 % lacnejšie. Ktoré lístky zlacnejú, kto bude cestovať za polovicu a na čo sa zľava nevzťahuje?

Natália Mišániová
Natália Mišániová
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Od zajtra budú vlaky o 50 % lacnejšie. Ktoré lístky zlacnejú, kto bude cestovať za polovicu a na čo sa zľava nevzťahuje?
Zdroj: TASR - Ondrej Hercegh

Nižšie ceny sa budú týkať viacerých lístkov v druhej triede, nie všetkých služieb.

Od 1. októbra 2026 cestovanie vlakmi na Slovensku dočasne zlacnie. Cestujúci zaplatia za cestovné v druhej triede o 50 percent menej. Opatrenie schválila vláda na návrh ministerstva dopravy v reakcii na vysoké ceny pohonných látok.

V tomto článku si prečítaš:
  • ktoré jednorazové, týždenné a mesačné lístky zlacnejú
  • ako sa zmena dotkne študentov, dôchodcov a ľudí, ktorí už využívajú zľavnené cestovné
  • na ktoré lístky a služby sa 50-percentná zľava nevzťahuje
  • ako si lacnejší lístok kúpiš a či musíš zľavu niekde aktivovať

Odkedy budú vlaky lacnejšie a ako dlho bude zmena platiť?

Nové ceny začnú platiť 1. októbra 2026. ZSSK ich zatiaľ zavádza na obdobie od 1. do 31. októbra.

Vláda zároveň avizovala, že opatrenie bude fungovať na mesačnej báze a následne ho vyhodnotí. Zatiaľ preto nejde o trvalé zníženie cien.

Ktoré lístky budú o polovicu lacnejšie?

O 50 percent sa zníži základné aj platené zľavnené cestovné v druhej triede. Zmena sa týka jednorazových lístkov, ale aj týždenných a mesačných traťových cestovných lístkov.

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Nejde pritom o ďalšiu zľavu, ktorá by sa pripočítala k tej existujúcej. ZSSK priamo zníži cenu príslušného cestovného. Ak teda cestujúci za konkrétnu cestu doteraz platil 10 eur, po novom zaplatí 5 eur.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Čo ak mám nárok na bezplatnú dopravu?

Pre cestujúcich, ktorí využívajú 100-percentnú zľavu z cestovného, sa podmienky nemenia. Ak teda patríš medzi ľudí, ktorí majú nárok cestovať vlakmi bezplatne, októbrové opatrenie tento systém nemení.

Rozdiel treba robiť medzi bezplatnou dopravou a plateným zľavneným cestovným. Práve platené zľavnené cestovné sa od októbra zníži o polovicu.

Platí 50 % zľava aj na týždenné a mesačné lístky?

Áno. Zníženie sa týka aj týždenných a mesačných traťových lístkov v druhej triede. Opatrenie teda môžu využiť aj ľudia, ktorí vlakom pravidelne dochádzajú napríklad do práce alebo školy.

Bude lacnejšia aj prvá trieda?

Nie. Cestovné v prvej triede zostáva bez 50-percentného zníženia. Opatrenie sa vzťahuje na cestovné v druhej vozňovej triede.

Na čo sa zníženie ceny nevzťahuje?

O polovicu sa neznížia všetky položky, ktoré môže cestujúci pri ceste vlakom zaplatiť. Zľava sa nevzťahuje na medzinárodné cestovné, prvú triedu, ročný sieťový lístok MAXI KLASIK, miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, príplatky na vlaky vyššej kategórie ani servisné poplatky.

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Rovnaké ceny zostanú aj pri doplnkových službách, napríklad pri preprave bicykla, batožiny alebo psa. Ak si teda cestujúci kúpi lístok do druhej triedy a k nemu miestenku, o polovicu sa mu zníži samotné cestovné, nie cena miestenky.

Expres, Tatran, vlak
Zdroj: TASR/Radoslav Varga

Budú o polovicu lacnejšie aj IDS lístky?

Nie. Cestovné lístky integrovaných dopravných systémov (IDS) nie sú súčasťou 50-percentného zlacnenia. Ak teda cestujúci používa spoločný IDS lístok, ktorý môže využiť vo vlaku aj v ďalších druhoch verejnej dopravy, jeho cena sa v rámci tohto opatrenia automaticky o polovicu nezníži.  

Musím si zľavu niekde aktivovať?

Nie. Cestujúci si nemusia vybavovať špeciálnu kartu ani zadávať zľavový kód. ZSSK upraví svoje tarifné a predajné systémy tak, aby sa od 1. októbra zobrazovali nové ceny automaticky.

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Znížené cestovné bude dostupné cez mobilnú aplikáciu ZSSK, e-shop, osobné pokladnice, pri nákupe vo vlaku, cez SMS, FAIRTIQ, Slovenskú poštu a ďalších štandardných predajných partnerov.

Môžem si lacnejší októbrový lístok kúpiť už v septembri?

Nie. Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu pred 1. októbrom. Ak si cestujúci kúpil lístok ešte pred zavedením opatrenia za pôvodnú cenu, lístok zostáva platný, no ZSSK ho spätne neprecení na novú, nižšiu cenu.

Prečo vláda ceny vlakov znižuje?

Opatrenie súvisí s vysokými cenami pohonných látok. Drahší benzín a nafta zvyšujú náklady domácností na cestovanie autom a lacnejšia železničná doprava má byť jednou z alternatív.

Rezort dopravy očakáva, že nižšie ceny môžu zmierniť finančné zaťaženie domácností a zároveň motivovať časť ľudí, aby namiesto auta využila verejnú dopravu.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Getty Images/Sean Gallup

Čo ak budú vlaky pre zľavu preplnené?

ZSSK počíta s tým, že lacnejšie cestovné môže zvýšiť záujem o vlaky. Dopravca preto bude sledovať predaj lístkov a obsadenosť jednotlivých spojov.

Ak sa na niektorých trasách počet cestujúcich výraznejšie zvýši, ZSSK môže podľa dostupných možností posilniť kapacitu vybraných vlakov. Závisieť to však bude od dostupných vozidiel, personálu a možností železničnej infraštruktúry.

vlak
Zdroj: Wikimedia Commons/Hansueli Krapf
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