Mimoparlamentná Maďarská aliancia si na sobotňajšom sneme v Lučenci určila stratégiu pre parlamentné voľby v roku 2027.
Na sobotňajšom sneme v historickej Redute v Lučenci, na ktorom ako čestný hosť vystúpil aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter, si delegáti za hlavný cieľ určili samostatnú kandidatúru. Agentúru TASR o tom informovala hovorkyňa strany Klára Magdeme.
Uznesenie snemu však úplne nezatvára dvere ani pred spoločným postupom s opozíciou. Podľa hovorkyne Magdeme je strana pripravená vstúpiť do opozičnej koalície za predpokladu, že si zachová politickú aj organizačnú nezávislosť a priestor na presadzovanie vlastného programu. Delegáti zároveň jednoznačne odmietli možnosť, že by ich nominanti figurovali na samostatných kandidátnych listinách iných subjektov.
Predseda strany László Gubík získal od snemu mandát na vedenie predbežných rozhovorov s možnými partnermi, o ktorých bude priebežne informovať republikové predsedníctvo.
Súčasť demokratického spektra
Podľa slov predsedu Lászlóa Gubíka sa maďarská komunita na Slovensku prirodzene radí na stranu demokratickej opozície, ktorej cieľom je zmena vlády. Odmietol súčasné mocenské praktiky s tým, že strana nadväzuje na demokratické tradície rokov 1989 a 1998 a je otvorená spolupráci s kresťanskodemokratickými, stredovými aj liberálnymi opozičnými silami.
Delegáti na sneme zároveň poukázali na svoj výsledok z októbrových župných a komunálnych volieb, v ktorých získali najviac krajských poslancov a tretí najvyšší počet starostov a primátorov, pričom Gubík ocenil doterajšiu spoluprácu v Banskobystrickom kraji.
Zamerať sa chcú na Žitný ostrov aj infraštruktúru
V nadchádzajúcich desiatich mesiacoch chce vedenie strany pri skladaní kandidátky staviť na odborných garantov, mladú generáciu a zástupcov regiónov, pričom osobitnú pozornosť plánuje venovať mobilizácii voličov na Žitnom ostrove s tradične nižšou účasťou. Gubík zopakoval, že okrem oživenia ekonomiky, posilnenia právneho štátu a boja s korupciou zostávajú pre stranu kľúčové garancie pre národnostné školstvo, rozvoj zdravotníctva a dobudovanie rýchlostných ciest R2 a R7 na juhu Slovenska. Strana chce tiež presadiť zákon o postavení národnostných menšín a zastaviť konfiškácie pôdy uplatňované na základe Benešových dekrétov.