Robert Fico: Základom úspešnej vlády je spolupráca Smeru a Hlasu. Sme z jednej „rodiny“

Vyhrážky politikom, vrátane prezidentky Zuzane Čaputovej, odsúdil dosluhujúci dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger, ktorý je zároveň predsedom Demokratov, ale aj poslanec Národnej rady SR a líder Smeru Robert Fico. Zhodli sa na tom v nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza.



„Čaputová má veľa odporcov kvôli politike, ktorú robí,“ povedal Fico. Priznal, že sú v otvorenom konflikte s Čaputovou, pretože majú rozdielne názory. Podľa Hegera by sa nemala v ľuďoch budovať nenávisť. „Slovensko si zaslúži pokojnú krajinu,“ povedal.



Fico sa vyjadril aj k vymenovaniu Ľudovíta Ódora za viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Poukázal na to, že Ódor bol nomináciou Mosta-Híd, s ktorým bol v tom čase Smer v koalícii. Viceguvernér NBS nie je podľa Fica takou dôležitou funkciou. „Máme tu dnes človeka, ktorého si vybrala prezidentka preto, aby pokračoval v politike, ktorú prezentuje Čaputová. Bude robiť predovšetkým to, čo očakáva prezidentka,“ povedal Fico na margo Ódora, ktorý povedie vládu odborníkov.

Heger skonštatoval, že Ódor je top ekonómom na Slovensku, ktorý sa pohyboval pri politikoch a prostredie pozná veľmi dobre. Praje si, aby vláda odborníkov bola úspešná.

Ódorova vláda podľa Hegera nezíska dôveru parlamentu. Fico poznamenal, že pravdepodobnosť, že sa to podarí, je čím ďalej tým vyššia, avšak Smer-SD ju neplánuje podporiť.



Hrýzol si do jazyka

„Nevyhraňoval som sa dostatočne voči Igorovi Matovičovi (OĽANO),“ priznal Heger. Poznamenal, že si „hrýzol do jazyka“, aby dokončili dôležité reformy a ochránili plán obnovy. Najradšej by si už nesadol do jednej vlády s Matovičom ako ministrom.



Heger poznamenal, že od predsedu KDH Milana Majerského nedostal správu, že by zo spájania Demokratov a KDH nič nebolo. „Do začiatku júla je tu ešte priestor, aby sme rokovali a dohodli sa,“ uviedol. Fico reagoval na vyjadrenia predsedu Sme rodina Borisa Kollára, ktorý uviedol, že sa nebudú so Smerom spájať. „Po voľbách sa môže ešte všetko zmeniť,“ uznal Fico.

„Sme z jednej rodiny“

Fico v relácii povedal, že očakáva, že jeho strana vyhrá voľby, no šanca, že bude vo vláde je podľa neho na 50 %. Na otázku moderátora Kovačiča, či je mu hodnotovo bližšia stana Republika alebo strana Hlas, Robert Fico odpovedal, že samozrejme Hlas, „však sme v jednej rodine.“ Povedal tiež, že „základom úspešnej vlády je spolupráca Hlasu a Smeru“. Šéf Hlasu je pri vyjadreniach o povolebnej spolupráci so Smerom zdržanlivý.

