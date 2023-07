Opitý 54-ročný Slovák brutálne dobil svoju 24-ročnú priateľku. Spôsobil jej ťažké zranenia, vo väzení môže skončiť na dlhé roky

Muža polícia stíha väzobne, hrozí mu 12 rokov za mrežami.

Košickí policajti obvinili 54-ročného muža, ktorý zbil svoju 24-ročnú priateľku v dome, kde spoločne bývali. Mladá žena musela byť po útoku s ťažkými zraneniami hospitalizovaná v nemocnici, informuje polícia na Facebooku.

„Brutálnemu útoku predchádzala ich vzájomná slovná hádka a ‚asistoval‘ aj alkohol. Obvinený muž svoju priateľku udieral do rôznych častí tela, a to takou intenzitou, že mladú ženu odhodilo až do vedľajšej miestnosti a narazila do dverí vedúcich do špajze,“ píšu na sociálnej sieti.

Obvinený muž je obmedzený na osobnej slobode a stíhaný bude väzobne. „Obvinenému mužovi za tento zločin, spáchaný surovým spôsobom a na chránenej osobe, po dokázaní viny hrozí až 12 rokov vo väzení,“ dodala polícia.