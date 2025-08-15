Kontrolóri rozdávali pokuty.
V júli odhalili veterinárni a potravinoví inšpektori stovky porušení predpisov pri predaji potravín. Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala, že počas mesiaca vykonali 3 413 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Nedostatky zaznamenali pri 202 kontrolách, spolu išlo o 543 porušení.
Najviac nedostatkov sa týkalo hygieny budov a prevádzky, hygieny technologického zariadenia a pracovných pomôcok, predaja po dátume spotreby a označovania potravín. Do systému RASFF poslali štyri hlásenia o nebezpečných výrobkoch.
Inšpektori uložili na mieste opatrenia na odstránenie nedostatkov a 223 blokových pokút v celkovej výške 4 240 eur. V správnom konaní nadobudlo právoplatnosť 71 rozhodnutí o pokute v hodnote 109 700 eur, pričom najvyššia pokuta dosiahla 25-tisíc eur.
