Aneta Gospičová
dnes 15. augusta 2025 o 10:20
Čas čítania 0:28

Kontroly hygieny odhalili hrozivý stav v slovenských predajniach potravín. Rozdali vysoké pokuty

Slovensko
Kontroly hygieny odhalili hrozivý stav v slovenských predajniach potravín. Rozdali vysoké pokuty
Zdroj: ŠVPS

Kontrolóri rozdávali pokuty.

V júli odhalili veterinárni a potravinoví inšpektori stovky porušení predpisov pri predaji potravín. Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala, že počas mesiaca vykonali 3 413 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Nedostatky zaznamenali pri 202 kontrolách, spolu išlo o 543 porušení.

Najviac nedostatkov sa týkalo hygieny budov a prevádzky, hygieny technologického zariadenia a pracovných pomôcok, predaja po dátume spotreby a označovania potravín. Do systému RASFF poslali štyri hlásenia o nebezpečných výrobkoch.

Inšpektori uložili na mieste opatrenia na odstránenie nedostatkov a 223 blokových pokút v celkovej výške 4 240 eur. V správnom konaní nadobudlo právoplatnosť 71 rozhodnutí o pokute v hodnote 109 700 eur, pričom najvyššia pokuta dosiahla 25-tisíc eur.

ŠVPS
Zdroj: ŠVPS
Obchody Potraviny Správy z domova
