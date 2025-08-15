Zástupcovia spoločnosti uviedli, že sa budú snažiť minimalizovať počet prepustených.
Britská módna značka River Island má finančné problémy a súdy schválili ozdravný plán firmy, aby sa predišlo najhoršiemu scenáru. Vedenie spoločnosti ešte v júni upozornilo, že bez reštrukturalizácie nebude schopné splácať záväzky už koncom leta, pričom deficit sa odhadoval na približne 50 miliónov eur, informuje Wiadomosci Handlowe. River Island má vo Veľkej Británii približne 230 obchodov a zamestnáva viac ako 5 000 ľudí.
Firma oznámila, že od začiatku budúceho roka zatvorí minimálne 33 predajní, ktoré manažment vyhodnotil ako stratové, a zníži nájomné v ďalších pobočkách. Rezy zasiahnu aj zamestnancov, pričom o prácu príde približne tisíc ľudí. Zástupcovia spoločnosti uviedli, že sa budú snažiť minimalizovať počet prepustených.
Podľa vedenia River Island musia prispôsobiť obchodnú sieť vzhľadom na silnú konkurenciu zo strany e-commerce a zvyšujúce sa náklady. Generálny riaditeľ Ben Lewis potvrdil, že firma má jasnú transformačnú stratégiu, ktorá umožní zabezpečiť jej dlhodobú životaschopnosť.
