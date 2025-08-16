AKTUÁLNE: Trump odmieta prímerie. Vojna na Ukrajine skončí len priamou mierovou dohodou

Vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda.
Americký prezident Donald Trump v sobotu vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda.
„Všetci dospeli k záveru, že najlepším spôsobom, ako ukončiť hroznú vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou, je pristúpiť priamo k mierovej dohode, ktorá by ukončila vojnu, a nie len k dohode o prímerí, ktorá často neobstojí,“ uviedol Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Prečítaj si aj tieto články:
16. augusta 2025 o 11:23 Čas čítania 1:38 Na Trumpa sa hrnie kritika: „Rozprestrel červený koberec pre autokratického darebáka Vladimira Putina“
16. augusta 2025 o 10:09 Čas čítania 0:55 AKTUÁLNE: Zelenskyj odcestuje do USA. S prezidentom Trumpom bude rokovať o ukončení vojny