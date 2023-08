Martin Ševela trénoval v Saudskej Arábií: Štvalo ma, že hráči chceli najmä fotku s Ronaldom. Ich liga je určite lepšia ako tá naša

Tréner, ktorý sedel na lavičke dvoch tímov v Saudskej Arábií, bol svedkom masívnych investícií do futbalu. Prezradil nám, či je podľa neho reálne, že sa miestna liga dostane na úroveň tých najlepších aj to, ako sa mu pracovalo s miestnymi hráčmi.

Skúsený futbalový tréner Martin Ševela sa ako prvý Slovák predstavil na lavičke tímu v najvyššej lige Saudskej Arábie. V súťaži, ktorá si už pár mesiacov získava pozornosť astronomickými zmluvami špičkových futbalistov z Európy, koučoval dokonca dva tímy.

Dnes je zatiaľ otázne, či sa do exotickej krajiny pozrie aj tento rok. V očakávaní nových ponúk zatiaľ trávi leto s rodinou na Slovensku.

Ste zvyknutý nemať tesne pred začínajúcou sezónou angažmán?

Už áno. Prvýkrát sa mi to stalo minulú sezónu po roku na lavičke Abhe. Bez práce som napokon ostal 4 mesiace, kým prišla v rozbehnutej sezóne ponuka z Al -Addalah. Bolo to náročné, keďže som nemal toľko času na prípravu tímu.

Dúfate, že to s angažmánom v Saudskej Arábií vyjde aj do tretice?

Čakám, čo príde, pričom sa nebránim ani Európe. Keďže už boli všetky hráčske aj trénerské súpisky v arabskom svete uzatvorené, neostáva mi nič iné, než čakať. Taký je však futbalový život. Robota niekedy je a inokedy zas nie.

Skôr či neskôr niečo určite príde. Rád by som trénoval aj v Katare alebo Spojených Arabských Emirátoch. Za dve sezóny už poznám arabský svet dobre.

Nádej môžete mať aj v súvislosti s tým, že tréneri sa v saudskoarabskej lige obmieňajú rýchlym tempom. Čím je tento trend spôsobený?Arabi sa nevyznačujú trpezlivosťou s trénermi a výsledky od nich očakávajú takmer okamžite. Tie samozrejme niekedy neprídu a pre tím je najjednoduchšie ich vymeniť. Hráčske prestupové obdobia sú len v lete a zime, no trénera môžu vymeniť kedykoľvek.

Martin Ševela sa s týmom Abha FC rozišiel v dobrom. Zdroj: Twitter/ AbhaFc_EN

Myslíte, že ste si v Saudskej Arábií spravili dobré renomé?

V prvej sezóne na lavičke Abha som na lavičke vydržal celú sezónu iba ako jeden z 3 trénerov. Bolo to výborné a aj v tabuľke sme obsadili historicky najlepšie miesto. V Al Adalah to bolo ťažšie, keďže som prišiel v priebehu sezóny. Zostal som tam do konca, aj keď sme sa nakoniec nešťastne neudržali v najvyššej súťaži.

Myslím, že sme odviedli slušnú robotu a ani v zápasoch s top tímami sme si neurobili hanbu. Práve naopak. Do arabského sveta som sa snažil priniesť európske postupy a myslím, že to malo pozitívnu odozvu.

Prekvapilo vás, keď ste ako tréner poľského Zagłębia Lubin dostali v roku 2021 ponuku zo Saudskej Arábie?

Ponuku som dostal na začiatku letnej prípravy, keď som mal s klubom zmluvu. Manažér mi vysvetlil, že pre Arabov nie je problém ma z nej vykúpiť. V rámci poľského futbalu to bol historický moment, štandardne sa to robieva len s hráčmi.

Musel som sa však rozhodnúť do dvoch dní. Pozrel som si zápasy tímu a oboznámil sa s jeho ambíciami. Bolo to naozaj rýchle, no páčili sa mi podmienky, ktoré mi ponúkli. Myslím, že nakoniec boli spokojné všetky strany.

Dala sa ponuka zo Saudskej Arábie finančne porovnať s podmienkami, aké ste mali v Poľsku alebo predtým na Slovensku?

Nebudem klamať, finančné ohodnotenie hralo v rozhodovaní dôležitú rolu. Išiel som 6 000 km od domova, no vedel som, za aké peniaze.