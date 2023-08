Z dúhovej pásky sivá: Saudská Arábia robí sportwashing. Miliardami do športu si lepší imidž a zastiera porušovanie ľudských práv

Zvyšovanie atraktivity miestnej futbalovej ligy je súčasťou širšieho zámeru spraviť krajinu a jej politiku prijateľnejšou.

„Where is Messi?“ pýtal sa do kamery fanúšik Saudskej Arábie po šokujúcej prehre Argentíny v úvode minuloročných MS v Katare. Saudskoarabskí futbalisti vtedy porazili neskorších majstrov sveta a na pár hodín sa ich reprezentácia zaslúžene ohrievala v sladkých lúčoch mediálnej pozornosti.

„Where is Messi?“ môžu sa pýtať saudskoarabskí fanúšikovia dnes, keď azda najlepší hráč všetkých čias odmietol vábenie miestnej ligy a uprednostnil mediálne exponovanejšiu a športovo lákavejšiu výzvu v Interi Miami. Hoci mu štátny Al-Hilal nebude vyplácať 350 miliónov za sezónu, na výplatnej páske saudskoarabskej monarchie ostáva. Od miestneho turistického zväzu dostane za rok až 25 miliónov dolárov za propagáciu krajiny na sociálnych sieťach.

Napriek nedávnemu odmietnutiu zo strany Messiho, ale aj Mbappého či Modrića platí, že očakávať prestup do arabskej monarchie v Perzskom zálive sa v prípade najlepších futbalistov planéty stáva novým reflexom.

Neotravujte, tu sme pri sportwashingu

Príbeh zvyšovania finančnej a športovej príťažlivosti začal futbal v Saudskej Arábii písať na prelome rokov 2022 a 2023, keď do miestneho klubu Al-Nassr prestúpila najväčšia športová hviezda Cristiano Ronaldo.

Majiteľ najsledovanejšieho instagramového účtu svojím prestupom pomohol lige zabezpečiť atraktivitu a ukázal cestu početným nasledovníkom. Starnúci útočník môže naďalej žiariť a za rok si vďaka najlukratívnejšiemu kontraktu v histórii športu zarobí 200 miliónov dolárov. Win-win, povieme si...

Spájať svoje meno so Saudskou Arábiou bolo podľa The Guardian donedávna pre futbalistov takmer nepredstaviteľné. Nemohla za to len nízka úroveň miestnej ligy, nad ktorou by možno mnohí za slušný plat mávli rukou. Zdanlivo neriešiteľnú dilemu predstavovala najmä mizerná úroveň dodržiavania ľudských práv.

Saudská Arábia je podľa The Washington Post priamo zodpovedná za vojnové zločiny a porušovanie ľudských práv počas osemročnej vojny v Jemene. Obrovskou škvrnou na reputácii krajiny je aj krvavá vražda novinára Džamála Chášukdžího v roku 2018, za ktorú údajne nesie zodpovednosť aj korunný princ Muhammad bin Salmán.

V roku 2022 dosiahol saudskoarabský režim smutný rekord, keď za jediný deň uskutočnil až 81 popráv za často ideologické prehrešky vrátane „deviantných presvedčení“. Saudskoarabi medzi ne, mimochodom, zaraďujú aj homosexualitu.

Hráči, ktorí dnes prestupujú do miestnej ligy, si príšernej ľudskoprávnej bilancie musia byť nevyhnutne vedomí. Vábenie peňazí je však prisilné. Azda najvypuklejším príkladom obrátenia priorít je prestup exkapitána Liverpool FC Jordana Hendersona, ktorý sa dlhodobo a verejne hlásil k podpore práv LGBTQ+ ľudí.

V uvítacom videu, ktoré zverejnil jeho nový klub Al-Ettifaq, sa jeho symbolická dúhová páska mení na čierno-bielu. Na náhodu to nevyzerá.

Sportwashing ako súčasť širšej stratégie

Podľa The Conversation chce byť Saudská Arábia známa ako moderná krajina so špičkovou infraštruktúrou a futbal je pre ňu prosto jedným z prostriedkov diplomatickej soft power. Krajina láka špičkových a etablovaných hráčov do svojej ligy na astronomické sumy, keďže nechce, aby na ňu svet nazeral ako na tyranskú islamistickú monarchiu.

Pre takúto stratégiu sa ustálil termín sportwashing. Podľa slovníka Cambridge pomenúva „prax organizácie, vlády či krajiny, ktorá podporuje šport alebo organizovanie športových podujatí s cieľom zlepšiť svoje renomé a reputáciu“. Okrem Saudskej Arábie patrí k jeho predstaviteľom v regióne aj Katar či Spojené arabské emiráty.

Fakt, že najpopulárnejší kolektívny šport je pre režimy bažiace po medzinárodnom rešpekte ideálny kandidát, si overilo Rusko a Katar pri organizácii ostatných dvoch majstrovstiev sveta. Dôkazom je aj fakt, že najlepšiemu klubu súčasnosti Manchesteru City predsedá viceprezident Spojených arabských emirátov šejk Mansúr ibn Zájid Ál Nahján.

Bezodná studňa menom PIF

Príbeh angažovania hviezd do exotiky nie je celkom nový. Na rozdiel od nedávnych ambicióznych projektov Číny, Japonska či USA je však saudskoarabský príbeh omnoho silnejšie previazaný so štátom.

Práve štát vlastní od júna väčšinový podiel v štyroch najväčších futbalových kluboch Saudskej Pro League: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal a Al-Nassr. Ich chod, rozpočet a prestupovú politiku financuje cez investičný fond (PIF). Vďaka vrelej podpore korunného princa Muhammada bin Salmána dnes PIF podľa The Guardian disponuje aktívami vo výške 640 miliárd dolárov.

Pred štartom nadchádzajúcej futbalovej sezóny už do krajiny prišli áčkoví hráči ako Karim Benzema, N’Golo Kanté, Roberto Firmino, Sadio Mané, Fabinho či Riyad Mahrez. Tristo miliónov dolárov núkal klub Al-Hilal za jedinú sezónu aj Kylianovi Mbappému, ktorý sa však s predstaviteľmi klubu v Paríži odmietol stretnúť.

Nové mená na zozname však ešte nepochybne pribudnú. Prestupové obdobie v Európe trvá do konca augusta a peňazí má PIF dosť. Do roku 2030 majú tímy z SPL v pláne na nové akvizície minúť až 17 miliárd dolárov.

V celkovom kontexte transformácie Saudskej Arábie pritom ide len o omrvinky. V rámci rozpočtu do diverzifikácie ekonomiky od ropy pod názvom Vision 2030 narába krajina s astronomickou sumou okolo 7 000 000 000 000 dolárov (7 biliónov).

Súčasťou stratégie je okrem športu aj modernizácia armády, technologické inovácie či kultúrna výmena. Tento rozpočet napríklad zahŕňa aj vybudovanie rozsiahleho infraštuktúrneho projektu The Line.

Miestna liga sa nemusí zlepšiť, ambície sú však globálne

Saudská Arábia si od bombastických investícií do ligy SPL sľubuje aj zlepšovanie miestnych hráčov a do budúcnosti aj lepšiu súťaž. Podľa NewArab.com je však len málo pravdepodobné, že sa obrovské investície do futbalu dlhodobo pretavia do zlepšovania konkurencieschopnosti a výchovy talentov.

Ako výstraha môže slúžiť snaha Číny, ktorá pred desiatimi rokmi vyhlásila ťaženie do popredia svetového futbalu, no angažovanie superhviezd sa ukázalo ako márne. Aj v Saudskej Arábii môže nastať pravý opak deklarovaných zámerov. Prísun špičkových európskych hráčov, s ktorým súvisí aj rozšírenie miest na súpiskách klubov pre cudzincov, môže viesť k tomu, že miestni a mladší talentovaní hráči sa nebudú môcť presadiť.

Senegalský útočník Sadio Mané sa pripojí k Ronaldovi v saudskoarabskom klube Al-Nassr. Zdroj: TASR/AP

Saudská Arábia sa však nesústreďuje len na vyšperkovanie domácej ligy. Svoj klub už monarchia získala aj v najlepšej a najbohatšej súťaži sveta Premier League. V októbri 2021 odkúpil PIF napriek protestu ostatných 19 účastníkov anglickej ligy väčšinový podiel v historickom klube Newcastle United. Stálo ho to „iba“ 350 miliónov eur.

Symbolický prejav sportwashingu na seba nenechal dlho čakať. Najbližšiu sezónu si The Magpies na zápasy vonku oblečú dresy identickej zelenej farby, akú nosí saudskoarabská reprezentácia. Toto rozhodnutie podľa Amnesty International „odhaľuje silu saudského rialu a odhodlanie kráľovstva zakrývať svoju brutálnu, krvou presiaknutú štatistiku v oblasti ľudských práv“.

Formula, box, golf...

PIF sa sústredí aj na iné populárne športy. Vďaka obrovským investíciám sa krajine podarilo organizačne celkom vykoľajiť svet golfu. Keď v roku 2021 investovala do vytvorenia nového turnaja LIV golf asi 2 miliardy dolárov, poštvala si proti sebe dovtedajšieho hegemóna PGA.

Spor mal nečakané vyústenie, keď PGA v princípe zaniklo a na jeho troskách vznikol konglomerát, v ktorom majú práve Saudskoarabi rozhodujúce slovo.

Samostatnou kapitolou je zainteresovanie krajiny v najprestížnejších automobilových pretekoch. V kolotoči F1 sa začala organizovaná kampaň Saudskej Arábie v roku 2021, keď nočný mestský okruh v Džidde doplnil v kalendári arabské preteky v Bahrajne a Spojených arabských emirátoch.

Ten istý rok investoval PIF okolo pol miliardy dolárov aj do sponzorovania firmy McLaren Group Ltd, ktorá sa sústreďuje na vývoj a výrobu pretekárskych áut. Štátny ropný gigant Aramco ročne do F1 vlieva ďalších 40 až 45 miliónov.

Hlas Saudskej Arábie počuť aj v ďalších mediálne exponovaných športoch. V hlavnom meste Saudskej Arábie Rijáde sa vo februári odohral boxerský zápas medzi exyoutuberom Jakeom Paulom a Tommym Furym.