Obmedzenia aj zmeny v doprave: festival Lovestream ovplyvní autá aj vlaky

Vo Vajnoroch by malo byť cez víkend vyše 50 000 ľudí.

Na Lovestream festival v Bratislave-Vajnoroch sa môžu ľudia odviezť autobusom, vlakom či bicyklom. Vo Vajnoroch budú zároveň uzávery a dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala Mestská polícia Bratislava a bratislavská krajská polícia. Od piatka do pondelka 21. augusta sa očakáva vo Vajnoroch viac ako 50 000 ľudí.



Dopravné obmedzenia sa týkajú úseku od križovatky ulice Pri starom letisku po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom. Obchádzka pôjde po Príjazdnej ulici obojsmerne. Obmedzenia budú aj na úseku od Rybničnej ulice po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom. Trasa obchádzky je stanovená od križovatky cesty I/61 s miestnou komunikáciou Pri mlyne, cez križovatku cesty Pri mlyne s cestou tretej triedy Roľnícka ulica a následne po Rybničnej ulici smer Bratislava - Rača obojsmerne.



Dennú kyvadlovú dopravu na festival a späť bude zabezpečovať súkromný autobusový dopravca z autobusovej stanice Mlynské Nivy v Bratislave. Spoje posilní aj Dopravný podnik Bratislava. „Vystúpte na zastávke OC Vajnory z liniek 52, 53, 56, X56, 65. Nočná doprava po skončení sa programu bude zabezpečená autobusmi linky X56 z OC Vajnory (na ulici Pri starom letisku) na Zlaté piesky a odtiaľ električkami N2 cez Trnavské mýto na hlavnú stanicu,“ vysvetlili policajti.

Lovestream Festival v Bratislave. Zdroj: Lovestream Festival

Vlaky budú pripravené aj v noci.

Účastníci festivalu môžu využiť aj vlakovú dopravu, ktorou sa prepravia z hlavnej stanice na železničnú stanicu Vajnory. MsP priblížila, že spoje odchádzajú v piatok každú polhodinu a v sobotu 19. augusta a nedeľu 20. augusta každú hodinu od 11:09 do 23:09.



Vlakom sa ľudia dostanú z festivalu, a to v piatok každú polhodinu od 15:10 do 22:40 a v sobotu a nedeľu každú hodinu od 15:40 do 22:40. V nedeľu je pripravený extra spoj o 4:40 a v pondelok o 4:40, 5:10 a 5:40.



Návštevníci môžu prísť na festival aj na bicykli. Do areálu sa dostanú poza OC Vajnoria až k pešiemu a cyklistickému vstupu juh a následne v areáli starého letiska na parkovisko P-B+M, opísala bratislavská mestská polícia. Pripomína, že cyklisti si nemajú zabudnúť vlastný zámok na bicykel.



Ľudí, ktorí prídu autom, navigátori nasmerujú z Rybničnej ulice na parkovisko festivalu. Je potrebné mať podľa polície lístok na parkovanie. Tých, ktorí prídu vozidlami a nemajú zaplatené oficiálne parkovanie v areáli festivalu, upozorňujú, aby zvážili, kde budú parkovať.

„V prípade, ak bude vozidlo tvoriť prekážku na ceste, zastavíte na vyhradenom parkovacom mieste alebo budete blokovať vjazd a výjazd do dvorov, môže byť vaše vozidlo odtiahnuté,“ avizuje mestská polícia.



„Najmä počas večerných hodín, keď sa očakávajú vystúpenia najväčších hviezd, môže byť doprava v okolí obmedzená a môžu sa tvoriť zápchy,“ uviedli mestskí policajti. Verejnosti preto odporúčajú zvoliť alternatívne trasy a vyraziť s predstihom.



Hlavný program sa podľa bratislavskej mestskej polície končí každý deň o polnoci. V tom čase očakáva veľký pohyb ľudí smerom do mesta. S tým môžu byť spojené aj zdržania v doprave. „Opäť odporúčame využiť alternatívne trasy a obísť Vajnory a Východné,“ poukázali.