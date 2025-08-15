Polícia žiada vodičov o rešpektovanie jej pokynov i prenosných dopravných značení.
V súvislosti s festivalom Lovestream, ktorý sa koná od piatka do nedele (17. 8.) na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch, treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Pripomína to hlavné mesto i polícia. Spolu s mestskou políciou bude dohliadať na bezpečnosť, verejný poriadok i plynulosť cestnej premávky. Vodičov zároveň žiada o rešpektovanie jej pokynov i prenosných dopravných značení.
V okolí podujatia budú platiť pre tranzitnú dopravu obojsmerné uzávery ulíc, a to v čase od 16.00 hod do polnoci. Dôvodom je predpokladaný počet áut vchádzajúcich a vychádzajúcich na a z dočasných parkovacích a odstavných plôch.
Týka sa to cesty od križovatky Ulice pri starom letisku po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom, obchádzková trasa povedie obojsmerne po Príjazdnej ulici. Rovnako tak komunikácie od Rybničnej ulice po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom, pričom obchádzková trasa povedie obojstranne od križovatky cesty I/61 s miestnou komunikáciou Pri mlyne cez križovatku cesty Pri mlyne s cestou III. triedy Roľnícka ulica a následne po Rybničnej ulici smerom do Rače.
Vjazd na uzatvorené úseky z oboch strán bude povolený iba návštevníkom festivalu, MHD, vozidlám s povolením organizátora a vozidlám prevážajúcim osobu so zdravotným postihnutím.
Polícia odporúča využiť záchytné parkoviská v okolí festivalu
Pre návštevníkov s vopred zakúpeným parkovacím lístkom sú pripravené parkovacie plochy priamo v areáli festivalu, na ktoré je príjazd z Rybničnej ulice. Zároveň však polícia vodičom odporúča, aby využili aj iné záchytné parkoviská v okolí miesta konania, a to na Zlatých pieskoch (pri obchodnom centre) a v Rači na Púchovskej ulici. „Po skončení festivalu a hromadnom odchode účastníkov je potrebné rátať s komplikáciami v doprave a z toho plynúce možné zdržania v dôsledku tvorby kolón,“ podotýka polícia. Na sociálnej sieti zároveň aktualizovala prístupové komunikácie.
Návštevníkom festivalu bude k dispozícii posilnená kyvadlová autobusová doprava a železničná doprava do Vajnôr. Dopravný podnik Bratislava kapacitne posilňuje autobusové linky 53, 56 a 65 a upravuje trasy vybraných nočných liniek. Kyvadlovú dopravu z autobusovej stanice bude zabezpečovať Slovak Lines v štyroch rôznych časoch. V piatok zároveň mimoriadne zastavia vybrané regionálne vlakové expresy v stanici Bratislava - Vajnory.
