Slováci hromadne menia zdravotné poisťovne. Najväčší úspech zaznamenala súkromná, najviac utrpela štátna

Záujemcovia môžu prihlášky stiahnuť do konca októbra.

Záujem o zmenu zdravotnej poisťovne v tomto roku prejavilo vyše 170-tisíc ľudí. Vyplýva to z predbežných údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou k prepoisťovacej kampani. Úrad avizoval, že presnejšie dáta poskytne koncom novembra. Do konca tohto mesiaca môžu ešte poistenci svoje prihlášky do novej poisťovne vziať späť.

„Najväčší záujem bol o zdravotnú poisťovňu Dôvera (odhad čistého nárastu okolo 40-tisíc poistencov). Najviac poistencov pravdepodobne stratí štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (okolo 50-tisíc poistencov), ktorá v súvislosti s úspornými opatreniami významne okresala náklady na kampaň,“ priblížil ÚDZS v stanovisku.

Úrad tohtoročnú prepoisťovaciu kampaň vyhodnocuje. Zdravotné poisťovne sa podľa neho o priazeň poistencov mnohokrát uchádzali na hrane so zákonom. Skritizoval kampaň zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá hovorila o garancii bezplatnej dopravy z celého Slovenska do bratislavskej Nemocnice Bory.

„Keďže ide o nakladanie s verejnými zdrojmi, spôsob využitia dopravnej zdravotnej služby intenzívne preverujú naše kontrolné tímy vo všetkých troch poisťovniach, ako aj u nositeľa zodpovednosti za túto oblasť, ktorým je rezort zdravotníctva,“ skonštatoval predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomír Andrassy.

Záujemcovia môžu do konca októbra vziať prihlášky späť

Poistenci ešte do konca októbra môžu svoje prihlášky do novej poisťovne vziať späť. Odvolanie možno podať osobne v zdravotnej poisťovni aj elektronickými prostriedkami. „Na zrušenie prihlášky musí byť pripojená fotokópia identifikačného dokladu, ktorého číslo bolo uvedené na prihláške,“ poznamenal úrad.

Odvolanie možno podať aj iným spôsobom, napríklad poštou. ÚDZS upozornil, že rovnako k nemu musí byť k pripojená fotokópia identifikačného dokladu, ktorého číslo bolo uvedené na prihláške, alebo odvolanie prihlášky musí byť podpísané úradne osvedčeným podpisom.