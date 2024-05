Veronika počas noci 20-krát vracala, upadla do bezvedomia a zomrela. Zdravotníci údajne nevedeli nájsť 10 minút prístroj

Žena podľa jej manžela trpela od minuloročného decembra intenzívnymi bolesťami hlavy a často brala lieky na ich utlmenie.

Veroniku z obce Most pri Bratislave trápili intenzívne bolesti hlavy. 30. apríla v noci 20-krát silno vracala a manžel jej musel počas večera dvakrát volať sanitku, ktorá ju odviezla do nemocnice v Ružinove. Keď po ňu zdravotníci prišli druhýkrát, 38-ročná žena upadla do bezvedomia a následne zomrela, informujú Noviny.sk.

Podľa jej manžela Veronika trpela od minuloročného decembra intenzívnymi bolesťami hlavy a často brala lieky na ich utlmenie. Veronikin partner povedal, že boli dni, keď sa cítila celkom dobre, no niekedy boli bolesti také silné, že musel privolať sanitku.

Veronika pre bolesti hlavy navštívila aj svoju obvodnú lekárku. Tá jej povedala, že môže ísť o panické ataky. To isté jej tvrdili aj záchranári, ktorých privolal jej manžel.

Zdravotníci údajne nevedeli nájsť prístroj až 10 minút

Na konci apríla sa však situácia zhoršila a v noci 20-krát silno vracala. Manžel preto volal na tiesňovú linku. „Pacientka k nám bola privezená v ranných hodinách 30. 4., keď sa sťažovala na bolesti brucha, vracanie po požití hríbovej polievky, na čo jej boli na základe jej uvádzaných ťažkostí realizované všetky potrebné vyšetrenia a bola jej podaná infúzia. Po podaní infúzie uvádzala, že sa cíti lepšie, a tak bola prepustená domov,“ povedala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.

Keď bolo Veronike naďalej zle, manžel volal sanitku druhýkrát. Podľa univerzitnej nemocnice sa pacientka sťažovala na bolesti hlavy až pri druhom príjme. A vtedy ju museli už resuscitovať. Podľa slov jej manžela hľadali zdravotníci prístroje na oživenie príliš dlho. „Nevedeli desať minút nájsť prístroj,“ tvrdí nahnevaný manžel. Lekári nakoniec zistili, že Veronika mala na mozgu cystu, avšak žena už upadla do bezvedomia a neskôr zomrela.

Podľa Kliskej dostala pacientka komplexnú liečbu na opuch mozgu, no, žiaľ, „jej prognóza nebola zlučiteľná so životom“. Pacientka údajne nebola nikdy liečená na bolesti hlavy napriek tomu, že sa opakovane sťažovala svojej obvodnej lekárke.