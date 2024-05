VIDEO: Andrej Danko sa na pumpe pochytil so zákazníkom. Zasahovať musel jeho ochrankár

Neznámy muž sa na pumpe pochytil so šéfom SNS.

Juraj Šeliga z mimoparlamentnej strany Demokrati zverejnil video Andreja Danka, na ktorom je predseda SNS na pumpe v Nitre. Na záberoch vidno, ako sa Danko dostane do potýčky so zákazníkom a zasiahnuť musí až jeho ochrankár.

Šeliga dnes pre Refresher povedal, že informáciu o večernom incidente z čerpacej stanice pri Nitre má priamo od muža, ktorý prišiel do potýčky so šéfom SNS. Ten tvrdil, že mu predseda SNS z rúk vyrazil mobil a cukríky so slovami: „Čo čumíš?“

Zuzana Škopcová z tlačového oddelenia SNS protichodne uvádza, že ochranka zasahovať nemusela, aj keď ju vidíme priamo na videu z pumpy. Danko dal vraj iba zákazníkovi najavo, že nechce, aby ho obťažovali.

„Jediné, čo sa odohralo, a takých konfliktov bolo v ten deň viacej, že pri návrate z Banskej Bystrice z operácie predsedu vlády išiel predseda SNS na WC a odzadu naňho slovne reagoval neznámy človek, návštevník pumpy. Ten sa otočil a dal mu najavo, že si neželá byť obťažovaný. Žiadna ochranka ani nikto iný nemuseli zasahovať. Trvalo to pár sekúnd bez akýchkoľvek dôsledkov a konfliktov,“ uviedla pre Refresher v stanovisku.