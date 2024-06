Zásadné správy o Robertovi Ficovi: minister Kaliňák odhadol, kedy sa vráti v plnej sile

Čo sa deje: Robert Kaliňák prezradil, kedy približne by sa mohol premiér plnohodnotne uzdravieť.

Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v diskusnej relácii Rádia Slovensko Otvorene s Annou Vargovou prehovoril o zdraví Roberta Fica.

Zdravotný stav premiéra sa od začiatku týždňa začal dynamicky zlepšovať.

Kaliňák odhadol, kedy by mohlo dôjsť k úplnému zotaveniu postreleného premiéra.

Prečo je to dôležité: Aj po troch týždňoch od atentátu na premiéra Roberta Fica v Handlovej má verejnosť obmedzený prístup k informáciám o jeho zdravotnom stave. Robert Kaliňák sa prvýkrát od postrelenia vyjadril k odhadovanému času úplného zotavenia premiéra.

Citát: „Bavíme sa o plnom návrate k zdraviu. To, aby mohol začať stopercentne fungovať, môže potrvať ešte niekoľko týždňov alebo mesiacov. Dohodnime sa, že do nejakej jesene. To je pri pozitívnom predpoklade,“ povedal Robert Kaliňák.

Širší kontext: Robert Fico utrpel po atentáte viaceré vážne strelné zranenia. Útočník ho zasiahol do ruky, pohybového ústrojenstva a poškodil mu tráviaci trakt. Premiér strávil v nemocnici 15 dní. Momentálne je v domácej liečbe. Kaliňák avizoval, že stav Roberta Fica sa od začiatku týždňa začal dynamicky zlepšovať.

