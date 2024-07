Tatea v tejto súvislosti čaká súdne pojednávanie.

Mizogýnny influencer Andrew Tate reagoval na obvinenia, že nahral sexuálnu nahrávku, na ktorej zneužíva 14-ročné dievča.

Nahrávka, v ktorej bije ženu opaskom a vyhráža sa jej smrťou, bola zverejnená v roku 2016. Tate aj daná žena zverejnili video, na ktorom tvrdia, že išlo o konsenzuálnu činnosť.

Podľa nových obvinení mohla mať žena v čase nahrávania len 14 rokov. Tate obvinenia popiera a odpovedal, že sa teší na nadchádzajúce súdne pojednávanie, informuje portál Complex.

Prečo je to dôležité: Andrew Tate je kontroverzná postava internetu a má vplyv na veľké množstvo ľudí. Presadzuje nebezpečné myšlienky a sám je obvinený zo znásilnenia, z obchodovania s ľuďmi a z organizovaného zločinu. Sexuálne násilie páchané na neplnoletých dievčatách je neakceptovateľný čin porušujúci základné ľudské práva.

Širší kontext: Tate aj žena z danej nahrávky vo videu popreli, že by išlo o násilie. Z novšieho videa vyplýva, že v roku 2024 daná žena svojim sledovateľom povedala, že má 26 rokov. Ak ide o tú istú ženu, ktorá vystupuje na nahrávke, znamenalo by to, že v čase jej nahrávania mala približne 14 rokov. Tate tvrdil, že video bolo natočené v roku 2014, čo by však stále znamenalo, že v tom čase bola neplnoletá.