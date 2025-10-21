Za stávku zaplatil 3 eurá.
Slovák vyhral v lotérii EXTRA VÝPLATA 30 000 eur. Výhercovi budú sumu posielať mesačne v extra výplatách vo výške 2 500 eur. Za stávku hráč zaplatil 3 eurá a od hlavnej výhry ho delilo len powerballové číslo. Okrem hlavnej výhry stávkar získal aj jednu výhru v ôsmom poradí vo výške 2,90 eura, informuje Tipos.sk.
Lotéria EXTRA VÝPLATA je prvá číselná lotéria, ktorá ponúka pravidelné vyplácanie výhry. Nehrá sa tu o kumulujúci jackpot, ale o hlavnú výhru vo výške 480 000 eur. V 2. poradí možno vyhrať až 30 000 eur. Cena za jeden tip v tejto hre je 1,50 eura.
Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
