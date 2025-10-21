Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 21. októbra 2025 o 15:54
Čas čítania 0:30

Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Za stávku zaplatil 3 eurá.

Slovák vyhral v lotérii EXTRA VÝPLATA 30 000 eur. Výhercovi budú sumu posielať mesačne v extra výplatách vo výške 2 500 eur. Za stávku hráč zaplatil 3 eurá a od hlavnej výhry ho delilo len powerballové číslo. Okrem hlavnej výhry stávkar získal aj jednu výhru v ôsmom poradí vo výške 2,90 eura, informuje Tipos.sk.

Lotéria EXTRA VÝPLATA je prvá číselná lotéria, ktorá ponúka pravidelné vyplácanie výhry. Nehrá sa tu o kumulujúci jackpot, ale o hlavnú výhru vo výške 480 000 eur. V 2. poradí možno vyhrať až 30 000 eur.  Cena za jeden tip v tejto hre je 1,50 eura.

Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
