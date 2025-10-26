Polícia skúma, či hotel nepochybil pri údržbe alebo bezpečnostných kontrolách.
Tragédia na Kanárskych ostrovoch. V populárnom letovisku Costa Teguise na ostrove Lanzarote prišiel o život 56-ročný Brit, ktorý spadol z balkóna hotela.
Podľa informácií miestnych médií muž stál na balkóne spolu s ďalším hosťom, keď sa zrazu odtrhlo zábradlie. Obaja sa zrútili dole z desiateho poschodia, informuje web The Sun.
Na miesto okamžite dorazili záchranári, no jednému z mužov už nedokázali pomôcť. Druhého, ktorý utrpel vážne zranenia, previezli do nemocnice v kritickom stave.
Polícia potvrdila, že v hotelovej izbe neboli nájdené žiadne známky násilia ani rabovania. Vyšetruje sa, či nehoda súvisí s technickou poruchou alebo zanedbanou údržbou budovy.