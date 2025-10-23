Ekonomická konsolidácia znižuje čisté príjmy mladých ľudí, no odborníci upozorňujú, že aj v takom období má zmysel začať sporiť na dôchodok čo najskôr.
Slovensko prechádza obdobím konsolidácie verejných financií. Cieľom opatrení je znížiť deficit štátneho rozpočtu. Konsolidácia znamená šetrenie na výdavkoch štátu a v niektorých prípadoch aj zvyšovanie daní a odvodov. Opatrenia môžu ovplyvniť čisté príjmy obyvateľov a ich schopnosť odkladať si peniaze.
Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, pre Refresher vysvetlil, že konsolidácia ovplyvní nielen štátny rozpočet, ale aj bežné domácnosti. Podľa neho sa zmeny môžu dotknúť čistých príjmov mladých ľudí a tým aj ich možností pravidelne sporiť. Zároveň upozornil, že aj napriek úsporným opatreniam má zmysel začať si budovať vlastnú finančnú rezervu, pretože dôchodky zo Sociálnej poisťovne budú v budúcnosti v pomere k priemernej mzde čoraz nižšie.
