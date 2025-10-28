Kategórie
Domov
TASR
dnes 28. októbra 2025 o 5:43
Čas čítania 1:48

Pokazilo sa ti auto? Na diaľnici platia štyri základné pravidlá

Pokazilo sa ti auto? Na diaľnici platia štyri základné pravidlá
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Pri poruche vozidla na diaľnici platia štyri základné pravidlá.

Pri poruche vozidla na diaľnici, kde nie sú odstavné pruhy, alebo pri inej núdzovej situácii platia štyri základné pravidlá. Potrebné je zachovať rozvahu, obliecť si reflexnú vestu, dostať sa do bezpečia, čiže za zvodidlá, a ihneď zavolať Diaľničnú patrolu. Disponuje výraznou signalizáciou, ktorá odstavenému vozidlu poskytne bezpečný zákryt na riešenie problému a zároveň varuje ostatných motoristov pred potenciálnou prekážkou. Odporúča sa mať aj dostatok pohonných látok.

„V prvom rade treba chrániť seba a posádku vozidla. Pokiaľ je to možné, vozidlo treba zatiahnuť čo najbližšie ku krajnici. Keďže popri dverách šoféra jazdia vozidlá vysokou rýchlosťou, bezpečnejšie je vystúpiť zo strany spolujazdca,“ zdôrazňuje NDS s tým, že čo najrýchlejšie treba dostať za zvodidlá aj tých členov posádky, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, teda dieťa z autosedačky či seniora. Ostať v aute len pre zachovanie komfortu sa neodporúča.

Maj po ruke reflexné prvky

Vodič by mal mať vždy po ruke reflexné prvky - ako na oblečenie, tak pomôcky potrebné na vyznačenie prekážky, aby varoval ostatných a ochránil svoje auto pred nárazom. Netreba zabúdať ani na výstražné svetlá, tzv. blikačky. Následne sa treba čo najskôr dostať za zvodidlá, kde je najbezpečnejšie miesto. Zdržiavať sa v blízkosti živej premávky sa motoristom neodporúča.

„Treba si uvedomiť, že po diaľnici jazdia vozidlá aj rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu. Preto reakčný čas motoristov môže byť skrátený a nemusia si v dostatočnom predstihu všimnúť prekážku, pokiaľ nie je poriadne označená,“ pripomína NDS.

Alfou a omegou je zároveň čo najrýchlejšie privolanie Diaľničnej patroly. Od tohto roka sú tieto vozidlá zaradené medzi autá s prednostným právom jazdy - majú modré majáky, čo urýchľuje príchod posádky. V prípade dopravnej nehody NDS žiada vodičov o dodržiavanie pravidla vytvorenia záchranárskej uličky. „Často totiž ide o vzácne sekundy, kedy bezpečný zákryt dokáže niekomu zachrániť život,“ podotýka NDS.

Snaž sa zapamätať si lokalitu

Jednou z prvých otázok operátorov na linke Diaľničnej patroly bude lokalita. Ideálne je, ak si motorista všimol posledný kilometrovník popri ceste, teda tabuľku s presnou polohou. Číslo zobrazené na nej pomôže patrole presne lokalizovať polohu odstaveného vozidla. Motorista ale môže byť v takejto situácii v strese, preto postačí, keď si spomenie, popri ktorom meste naposledy prešiel, a ktorým smerom má namierené.

Diaľničná patrola je bezplatnou službou NDS a funguje 15 rokov. Posádky sú motoristom k dispozícii naprieč celým Slovenskom, a to nepretržite.

Od začiatku roka zasahovala Diaľničná patrola takmer 17-tisíckrát. Najčastejšie pomáha vytvorením bezpečného zákrytu, motoristi majú najčastejšie problém s poruchou motora či s defektom. Patrola tento rok zasahovala aj takmer 2-tisíckrát pri odstraňovaní prekážok spôsobených dopravnými nehodami a takmer 15-tisíckrát odstraňovala predmety z diaľnice. Vozidlá sú však v pohybe, aj keď nepomáhajú pri žiadnej kritickej situácii na diaľnici. Kontrolujú napríklad úseky diaľnic, čistia a kontrolujú odpočívadlá či stav zvislého dopravného značenia.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj
