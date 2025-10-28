Najnovšie dáta Eurostatu ukazujú, že väčšina krajín EÚ má deficit.
Ako vyplýva z dát Európskeho štatistického úradu (Eurostat) za rok 2024, rozpočtová disciplína v EÚ výrazne zaostáva. Kým celá EÚ sa snaží udržať deficit pod 3 % HDP, väčšine štátov sa to nedarí.
Slovensko sa so schodkom ‑5,5 % HDP ocitlo medzi krajinami s najhorším hospodárením. Horšie sú na tom už len krajiny, ako Rumunsko (‑9,3 %), Poľsko (‑6,5 %) a Francúzsko (‑5,8 %).
Kontrast voči zadlženému juhu a východu EÚ tvoria krajiny, ktoré hospodária s prebytkom. Sú štáty, ako Dánsko (+4,5 %), Cyprus (+4,1 %), Írsko (+4,0 %), Grécko (+1,2 %), Luxembursko (+0,9 %) a Portugalsko (+0,5 %).
Napriek vysokému deficitu je Slovensko v rebríčku celkového zadlženia (dlh k HDP) stále v bezpečnejšej časti (59,7 %), čo predstavuje dlh 77,74 mld. €. Najväčšie dlhy verejnej správy naďalej trápia Grécko (154,2 % HDP), Taliansko (134,9 % HDP) a Francúzsko (113,2 % HDP).
Na druhom konci sú najmenej zadlžené krajiny, ako Estónsko (23,5 %) a Bulharsko (23,8 %). Až dvanásť krajín má dlh vyšší ako maastrichtský limit (Maastrichtský limit je kľúčové pravidlo EÚ, ktoré vyžaduje, aby celkový vládny dlh krajiny neprekročil 60 % jej HDP a fiškálny deficit nebol vyšší ako 3 % HDP – pozn. red.).