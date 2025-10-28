Kategórie
Lukáš Turčan
dnes 28. októbra 2025 o 16:54
Čas čítania 0:45

REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou

REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
Zdroj: Pexels / Dušan Cvetanović

Najnovšie dáta Eurostatu ukazujú, že väčšina krajín EÚ má deficit.

Ako vyplýva z dát Európskeho štatistického úradu (Eurostat) za rok 2024, rozpočtová disciplína v EÚ výrazne zaostáva. Kým celá EÚ sa snaží udržať deficit pod 3 % HDP, väčšine štátov sa to nedarí.

Slovensko sa so schodkom ‑5,5 % HDP ocitlo medzi krajinami s najhorším hospodárením. Horšie sú na tom už len krajiny, ako Rumunsko (‑9,3 %), Poľsko (‑6,5 %) a Francúzsko (‑5,8 %).

Kontrast voči zadlženému juhu a východu EÚ tvoria krajiny, ktoré hospodária s prebytkom. Sú štáty, ako Dánsko (+4,5 %), Cyprus (+4,1 %), Írsko (+4,0 %), Grécko (+1,2 %), Luxembursko (+0,9 %) a Portugalsko (+0,5 %).

Napriek vysokému deficitu je Slovensko v rebríčku celkového zadlženia (dlh k HDP) stále v bezpečnejšej časti (59,7 %), čo predstavuje dlh 77,74 mld. €. Najväčšie dlhy verejnej správy naďalej trápia Grécko (154,2 % HDP), Taliansko (134,9 % HDP) a Francúzsko (113,2 % HDP).


Na druhom konci sú najmenej zadlžené krajiny, ako Estónsko (23,5 %) a Bulharsko (23,8 %). Až dvanásť krajín má dlh vyšší ako maastrichtský limit (Maastrichtský limit je kľúčové pravidlo EÚ, ktoré vyžaduje, aby celkový vládny dlh krajiny neprekročil 60 % jej HDP a fiškálny deficit nebol vyšší ako 3 % HDP – pozn. red.).

21. októbra 2025 o 18:34 Čas čítania 8:09 Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
28. októbra 2025 o 12:36 Čas čítania 0:51 Prezident Pellegrini zrejme nepodpíše novelu zákona o hazardných hrách. Žiada jej prerokovanie Prezident Pellegrini zrejme nepodpíše novelu zákona o hazardných hrách. Žiada jej prerokovanie
28. októbra 2025 o 12:23 Čas čítania 0:20 NR SR odmieta odsúdenie Ruska za násilné činy na deťoch. Uznesenie prišlo z dielne PS NR SR odmieta odsúdenie Ruska za násilné činy na deťoch. Uznesenie prišlo z dielne PS
Súvisiace témy:
Európska únia
