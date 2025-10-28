Kategórie
včera 28. októbra 2025 o 20:08
Čas čítania 0:57

AKTUÁLNE: Izrael znova útočí v Gaze. Sľubuje odplatu

AKTUÁLNE: Izrael znova útočí v Gaze. Sľubuje odplatu
Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana

Krehké prímerie je znova narušené.

Izraelská armáda v utorok podnikla útoky v Pásme Gazy po tom, čo jej premiér Benjamin Netanjahu nariadil, aby zaútočila na palestínske územie z dôvodu porušenia prímeria zo strany militantného hnutia Hamas. Gazský úrad civilnej obrany podľa agentúry AFP hlásil najmenej tri letecké údery v enkláve, stanica al-Džazíra a agentúra Reuters informujú o náletoch v meste Gaza.

„Okupanti teraz bombardujú Gazu. Vykonali najmenej tri nálety, a to napriek dohode o prímerí,“ uviedol hovorca úradu Mahmúd Bassal. Svedkovia pre francúzsku tlačovú agentúru AFP povedali, že počuli výbuchy. O výbuchoch a tankovej paľbe v meste Gaza informuje aj agentúra AP. Jedna raketa dopadla v blízkosti nemocnice Šifá.

Netanjahu v utorok obvinil Hamas z porušenia prímeria a následne nariadil armáde, aby okamžite vykonala intenzívne útoky na Pásmo Gazy.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac tvrdí, že palestínski militanti napadli izraelské jednotky, na čo bude armáda podľa jeho slov rozhodne reagovať. Hamas taktiež obvinil z porušenia dohody o odovzdaní tiel rukojemníkov.

Napätie v súvislosti s prímerím vzrástlo po tom, čo Hamas v pondelok odovzdal ostatky ďalšieho rukojemníka. Podľa predsedu izraelskej vlády však išlo o časť ostatkov rukojemníka, ktorých väčšinu izraelská armáda získala ešte v decembri 2023. Hamas od začiatku prímeria opakovane tvrdí, že má problém nájsť všetky ostatky rukojemníkov. Niektoré telá sa zrejme nachádzajú v oblastiach za tzv. žltou líniou, kam sa v rámci prímeria stiahli izraelské jednotky.

Hamas v utorok plánoval odovzdať ďalšie telo rukojemníka, avšak v reakcii na najnovší vývoj to odložil.

Izrael
Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana
