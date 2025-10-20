Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti.
Sociálna poisťovňa 20. októbra 2025 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádza sa v ňom 129 547 fyzických a právnických osôb, ktoré mali splatnosť dlhu do 13. októbra a neuhradili ho do 16. októbra.
Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.
Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 23. októbra, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 44. týždni, neobjavia.
Zoznam zatiaľ neobsahuje penále. Poisťovňa ich predpisuje samostatne vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zamestnávatelia, ktorí nepredložili výkaz poistného, musia o zaradení do zoznamu informovať svojich zamestnancov do 14 dní. Sociálna poisťovňa aktualizuje zoznam štyrikrát mesačne a upozorňuje, že odvádzateľ poistného sa môže objaviť vo viacerých kategóriách, napríklad ako zamestnávateľ aj ako SZČO.
Nový zoznam dlžníkov:
|Univerzitná nemocnica Bratislava
|133 822 824,56 €
|Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice
|88 670 516,92 €
|Univerzitná nemocnica Martin
|60 786 333,47 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
|49 562 076,84 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
|41 514 132,63 €
|Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
|36 705 705,21 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
|35 924 543,40 €
|Fakultná nemocnica Trnava
|35 574 703,27 €
|Národný ústav detských chorôb
|34 160 718,86 €
|Fakultná nemocnica Nitra
|28 927 947,48 €