dnes 27. októbra 2025 o 6:38
Čas čítania 0:27

Začiatok týždňa prinesie sneh a chlad. Horské oblasti na Slovensku zasype až 20 cm čerstvého snehu

Natália Mišániová
Natália Mišániová
Začiatok týždňa prinesie sneh a chlad. Horské oblasti na Slovensku zasype až 20 cm čerstvého snehu
Zdroj: Unsplash

V nižších oblastiach bude prevažne daždivo, ale horské oblasti čaká aj viac ako 20 cm čerstvého snehu.

Na začiatku nového týždňa by mohlo Slovensko zasiahnuť najsilnejšie sneženie tejto sezóny. Hoci by to v strede zimy vyzeralo ako snehová kalamita, aktuálne podmienky sú zatiaľ „len“ výrazne chladné a vlhké, informuje iMeteo.

V uplynulých hodinách sa počasie u nás zrýchlilo v dôsledku silného západného prúdenia, ktoré prinieslo búrky aj desiatky bleskov, najmä severne od Lučenca a východne od Michaloviec. Kým u nás udrelo približne 110 bleskov, v Maďarsku ich bolo viac ako 7000.

Od pondelka sa prúdenie zmení na chladnejšie severozápadné, čo prinesie intenzívnejšie sneženie hlavne vo vyšších polohách. Maximálne teploty budú len od +4 do +11 °C, pričom v horských oblastiach môže napadnúť aj viac ako 20 cm nového snehu.

sneženie
Zdroj: TASR/František Iván
